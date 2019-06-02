عناوين الصحف ليوم الأحد 2 حزيران 2019

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الديار: هل يلجم خطاب السيد نصرالله الاندفاع نحو الحرب بعد التهديد باشتعال المنطقة؟

استرجاع السنية السياسية والمارونية السياسية وانتقاد موقف الحريري في مكة يقسم البلاد

قائد الجيش العماد عون : يريدون تطويقنا وضرب هيكليتنا ومعنويات الضباط وصلاحية قيادة الجيش



النهار: الاشتعال بين التيارين: "ورقة تين" التسوية تتهاوى؟



الشرق الأوسط: تبرئة سوزان الحاج تشعل سجالات سياسية وقضائية

النيابة التمييزية تطلب الملف وتدرس الطعن بالحكم

الحياة: الحريري لم يتحفظ على قرار القمة العربية لخلوه من إدانة الحزب

نصر الله رفع سقف تهديده بعدما نقل ساترفيلد صورا وخرائط عن مواقع صواريخ "حزب الله"





الأنباء: المشنوق وأحمد الحريري يحملان على بوصعب وباسيل.. وتوقع تصريحات تصعيدية مضادة اليوم

قضية سوزان الحاج تُشعل السجالات بين «المستقبل» و«الحر»



الوطن السورية: تركيا يائسة وتطالب إرهابييها بخروقات حقيقية … الجيش يحبط هجوم «جب رملة» وتصعيد صاروخي بريف حماة