دفعة من النازحين السوريين تغادر لبنان «طوعياً»

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غادرت عشرات العائلات من النازحين السوريين يوم أمس لبنان عائدين إلى سوريا ضمن عمليات العودة التي ينظمها الأمن العام.



وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنها قامت «بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ621 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر المراكز الحدودية في المصنع والقاع والعبودية. وأشارت إلى أن دوريات من المديرية العامة للأمن العام واكبت النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في بيروت، المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، برج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية - السورية».



وقال رئيس شعبة معلومات الأمن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين الذي يشرف على الإجراءات: «رغم الضغوط المتعددة على اللاجئين نتابع بتوجيهات مباشرة من المدير العام اللواء عباس إبراهيم عملنا الأمني والإداري البحت الذي ينطلق من مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.