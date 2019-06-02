قصف إسرائيلي جديد على ريف القنيطرة

A + A -

تصدت المضادات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لموجة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية، بسماء ريف القنيطرة الشرقي.





ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة 4،10 فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواربخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، وقد أسفر العدوان عن بعض الخسائر المادية إضافة إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح.

من جانب اخر، قال مراسل "سبوتنيك"، إن الرشاشات الثقيلة المضادة للطيران تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

وأكد المراسل "اشتعال النيران في تل الشعار نتيجة استهدافه بصاروخ إسرائيلي".

ونوه بأن، "تل الشعار تم استهدافه بصاروخ إسرائيلي يوم الإثنين الماضي، وتسبب العدوان باستشهاد ضابط وإصابة 3 جنود بجراح.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الأهداف المعادية، منذ أقل من ساعة، قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل.

واستخدم سلاح الدفاع الجوي السوري صواريخ (م ط) من ريف مرابضها في ريف العاصمة دمشق، وتصدى للأهداف المعادية في أقصى القطاع الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل.

واسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا من الأهداف المعادية أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه في تمام الساعة (3.22 بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم الأحد الواقع بتاريخ 2/6/2019 ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من ا تجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من ورود انباء عن إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان المحتل، حسب زعم الجيش الاسرائيلي.

وادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ليل السبت، أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على إسرائيل. وقال في بيان: "انفجر صاروخ واحد في منطقة جبل الشيخ، وسقط صاروخ آخر داخل الأراضي السورية"