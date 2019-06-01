الموت يغيّب صحافياً لبنانياً كبيراً

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غيّب الموت الصحافي الدكتور نبيل انيس حاوي. ونعته نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة المسجل على جدولها النقابي ، عمل في جريدة " النداء" الناطقة باسم الحزب الشيوعي اللبناني، و" الوطن" الناطقة باسم الحركة الوطنية ، و"الاخبار" قبل أن تحتجب وتعاود الصدور. وكان يوقع مقالاته باسم "نبيل الهادي". سافر الى الكويت حيث عمل في جريدة " القبس" رئيسا للقسم العربي والدولي فيها،وله ثلاثة مؤلفات هي: التحدي الكبير- كمال جنبلاط، ١٧ ساعة تاريخية عند باب المندب، ترجمة كتاب الحركة النقابية اللبنانيّة. والراحل هو شقيق الأمين العام السابق ل"الحزب الشيوعي اللبناني" المرحوم جورج حاوي.



وأعرب نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة الأستاذ جوزف القصيفي عن حزنه لفقده صحافي مخضرم بقامته، وقال فيه: هو الصحافي الملتزم ، الوفي لقناعته، والمناضل الشرس في سبيل حقوق الناس الوطنيّة والإجتماعية. وبغيابه تطوى صفحة مشرقة من تاريخ الصحافة اللبنانية، المناضلة والملتزمة، وتنكسر ريشة معطاء حاربت بالكلمة والفكر، وانتصرت للمستضعفين، وللمظلومين في مواجهة الظالم. وها هو اليوم يعود بتواضعه المعهود الى بتغرين مجاورًا شقيقه جورج الذي سقط مضرجا من أجل قضية آمن بها حتى الشهادة.



رحمه الله رحمة واسعة، وأفسح له في دار النعيم صحبة الصالحين من عباده.



وأفادت نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة أن الصلاة لراحة نفس الصحافي الدكتور نبيل حاوي سيُحتفل بها، في كنيسة مار جاورجيوس في بتغرين، الساعة الخامسة بعد ظهر غد الأحد. وتتقبل العائلة التعازي قبل وبعد صلاة الجناز من الساعة الحاديّة عشرة وحتى الساعة السابعة مساء. وبعد غد الأثنين من الساعة الحاديّة عشرة من قبل وحتى الساعة السابعة مساء.