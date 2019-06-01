living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مؤتمر صحافي للنائب البروفسور فريد البستاني تحدث فيه عن تنفيذ مشروع خاص بالسلامة المرورية على طريق الدامور – دير القمر

1
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحضور حشد من الفعاليات السياسية والبلدية والحزبية والاختيارية، تقدمهم رئيس بلدية دميت السيد بسام طربيه وممثل الحزب التقدمي الاشتراكي المهندس سامر العياص، جمعية اليازا منظمة الصليب الأحمر اللبناني وغيرهم، عقد نائب الشوف البروفسور فريد البستاني مؤتمراً صحفياً في مبنى بلدية دميت تحدث فيه عن تنفيذ مؤسسة فريد البستاني مشروعاً خاصاً بالسلامة المرورية على طريق الدامور – دير القمر.
والمشروع كناية عن وضع عاكسات ضوئية ومنبهات كهربائية لإرشاد السائقين وتنبيههم من المخاطر التي تتهددهم لا سيما على المنعطفات الخطرة.
في بداية المؤتمر حيا البستاني الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم، وقال "إن الشراكة مستمرة بيننا وبين الحزب الاشتراكي في سبيل إنماء الشوف، وكذلك فإن تكتل لبنان القوي الذي أنتمي إليه هو أيضا شريك أساسي في الإنماء".
كذلك حيا البستاني الوزير وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ورئيس بلدية دميت وكل الذين تعاونوا لإنجاز هذا المشروع.
وقد أعلن نائب الشوف أنه في ال ١٥ من حزيران الحالي سيقوم بإطلاق مشروع سياحي متكامل يضع الشوف في مصاف المناطق السياحية الأولى.
كذلك أعلن البروفسور فريد البستاني عن مشروع إنارة طريق دير القمر- بيت الدين بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والوزيرة ندى البستاني، ليكون جاهزا لاستقبال السائحين القادمين إلى الشوف ولا سيما الذين يقصدون مهرجانات بيت الدين الفنية.
كذلك أعلن البستاني عن جهوزيته ومن خلال مؤسسة فريد البستاني لمد يد المساعدة إلى كل البلدات لإطلاق مبادرات إنمائية بالتعاون مع بلديات الشوف.
وفي النهاية تم تقديم درع للمهندس باتريك عضيمي صاحب فكرة المشروع بإسم مؤسسة فريد البستاني Farid Boustany Foundation .

يذكر أن مؤسسة فريد البستاني قامت على نفقتها الخاصة بدراسة وتنفيذ مشروع السلامة المرورية على طريق الدامور دير القمر .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout