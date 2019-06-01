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بحضور حشد من الفعاليات السياسية والبلدية والحزبية والاختيارية، تقدمهم رئيس بلدية دميت السيد بسام طربيه وممثل الحزب التقدمي الاشتراكي المهندس سامر العياص، جمعية اليازا منظمة الصليب الأحمر اللبناني وغيرهم، عقد نائب الشوف البروفسور فريد البستاني مؤتمراً صحفياً في مبنى بلدية دميت تحدث فيه عن تنفيذ مؤسسة فريد البستاني مشروعاً خاصاً بالسلامة المرورية على طريق الدامور – دير القمر.

والمشروع كناية عن وضع عاكسات ضوئية ومنبهات كهربائية لإرشاد السائقين وتنبيههم من المخاطر التي تتهددهم لا سيما على المنعطفات الخطرة.

في بداية المؤتمر حيا البستاني الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم، وقال "إن الشراكة مستمرة بيننا وبين الحزب الاشتراكي في سبيل إنماء الشوف، وكذلك فإن تكتل لبنان القوي الذي أنتمي إليه هو أيضا شريك أساسي في الإنماء".

كذلك حيا البستاني الوزير وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ورئيس بلدية دميت وكل الذين تعاونوا لإنجاز هذا المشروع.

وقد أعلن نائب الشوف أنه في ال ١٥ من حزيران الحالي سيقوم بإطلاق مشروع سياحي متكامل يضع الشوف في مصاف المناطق السياحية الأولى.

كذلك أعلن البروفسور فريد البستاني عن مشروع إنارة طريق دير القمر- بيت الدين بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والوزيرة ندى البستاني، ليكون جاهزا لاستقبال السائحين القادمين إلى الشوف ولا سيما الذين يقصدون مهرجانات بيت الدين الفنية.

كذلك أعلن البستاني عن جهوزيته ومن خلال مؤسسة فريد البستاني لمد يد المساعدة إلى كل البلدات لإطلاق مبادرات إنمائية بالتعاون مع بلديات الشوف.

وفي النهاية تم تقديم درع للمهندس باتريك عضيمي صاحب فكرة المشروع بإسم مؤسسة فريد البستاني Farid Boustany Foundation .

يذكر أن مؤسسة فريد البستاني قامت على نفقتها الخاصة بدراسة وتنفيذ مشروع السلامة المرورية على طريق الدامور دير القمر .