بو صعب يرد على رد احمد الحريري: يواصل حملته القائمة على جهل للواقع او تجاهل له

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني البيان الاتي :

ردا على رد امين عام تيار المستقبل السيد احمد الحريري على البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع ، لا بد من لفت انتباه الرأي العام ان السيد الحريري يواصل حملته القائمة - ويا للاسف - على جهل للواقع او تجاهل له ، بدليل ان السيد الحريري ادعى ان وزير الدفاع "يتنصت "على تسجيلات في حين ان هذه التسجيلات عرضت في المحكمة امام الجميع وشكلت مستندات وردت في سياق المحاكمة وتناولها الادعاء كما وكلاء الدفاع، كما تجاهل ان وزير الدفاع طالب بلجنة تحقيق لتبيان من سرب بعض التسجيلات للإعلام، فاذا لم يكن السيد الحريري يعلم ان التسجيلات عرضت امام الجميع خلال المحاكمة فهذا ممكن ، ولكن ان يدعي انه لا يعلم ان التسجيلات قد سربت للإعلام و اصدر بيانه الأخير فلا ندري بما قد يصنف مثل هذا التصرف ربما ينطبق عليه القول : حدث و لا حرج .

اما باقي ما ورد في الرد فلا يستحق التعليق عليه.