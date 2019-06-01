living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكتب التربوي في التيار في عشائه السنوي: معاً لوطن قوي بتربيته وبغده

1
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقام المكتب التربوي في التيار الوطني الحر عشاءه السنوي يوم الجمعة ٣١ أيار في Regency Palace Hotel - أدما، بحضور كافة أعضاء المكتب، ووزير الدفاع الوطني، وزير التربية السابق، الياس بو صعب، ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل الموجود في إسبانيا في زيارة رسمية.
وحضر العشاء النائبان روجيه عازار وأسعد درغام، وعمداء من الجامعة اللبنانية ورؤساء مناطق تربوية ومدراء عامون ونقابيون ودكاترة وأساتذة وقادة رأي.

بداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة لعريفة الحفل الدكتورة رولا يوسف. بعدها، عُرض تقرير مصّور عن تاريخ المكتب التربوي وإنجازاته، ثم كلمة مسؤول المكتب التربوي في التيار روك جان مهنا، التي استعاد فيها مراحل النضال نحو التحرير وإنجازاتها، ومن ثم واقع النضال من أجل التحرر وبناء الدولة الوطنية التربوية القوية، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لشعب لبنان العظيم. وجاء في الكلمة:

"حضرة رئيس التيَّار الوطنيِّ الحرّ معالي الوزير المهندس جبران باسيل مُمثلاً بمعالي الوزير الياس بو صعب،
أصحاب السعادة النوَّاب روحيه عازار وأسعد درغام،
المديرين العامِّين، عمداء الكلِّيَّات، الدكاترة، الأساتذة المحترمين والآباء الأجلَّاء
أيُّها الحضور الكريم،
تحيَّة تربويَّة وطنيَّة،
منذ سنتين تمامًا التقينا في العشاء السنويِّ الأوَّل للمكتب التربويِّ في التيَّار الوطنيِّ الحرّ، وكان وعدُنا الانتقال إلى نضالٍ من نوعٍ آخر. فنحن الَّذين عرفَتْنا ساحاتُ الحرِّيَّة والسيادة والاستقلال، وبعدما حقَّقنا مع العماد ميشال عون ما ناضلنا من أجله، قرَّرْنا الانتقالَ إلى ساحاتِ المَأسَسَةِ التربويَّةِ والتزمْنا بوعدِنا. والقطاعُ التربويُّ، طلَّابًا وأساتذةً وإداريِّين، الَّذي كان رائدًا بالعمل الوطنيِّ في مرحلة الاحتلال والمنفى، توازيًا مع دوره في العلم وتربية الأجيال على حبِّ الوطن والعمل من أجله، قرَّر أن يُكمل المَسارَ وأن ينغمسَ بعد معركة التحرير، بمعركةِ التحرُّر وبناء لبنانَ القويِّ.
وها نحن اليوم نلتقي مجدَّدًا، وفخورون بأن نُعلنَ أمامكم يا معالي الوزير، أنَّ عائلة المكتب التربويِّ كَبُرت وانتشرت وتمدَّدت لتكون صورةً مُشرِقةً للبنانَ الَّذي نريد، لبنانِ التنوُّعِ، لبنانَ الواحدِ، على امتدادِ الجغرافيا والتاريخ المشرِّف، وانعكاسًا للتيَّار الوطنيِّ الحرِّ، ذاك الَّذي لطالما ناضلَ مع مؤسِّسهِ، ومعَ رئيسِه الآن، من أجل وطنٍ كاملٍ وعادلٍ، وعلى رأس أولويَّاته العلمُ والتربيةُ والاستثمارُ بهما.
فالقطاعُ التربويُّ يشكِّلُ في لبنانَ جيشًا ثانيًا. ونحن في التيَّارِ انطلَقْنا معَ جيشِنا الوطنيِّ الَّذي به نفتخرُ، ونشمُخُ ونستمرُّ اليومَ معَ الجيشَيْنِ. بهما قُدْنا مقاومتَنا ضدَّ الاحتلال والارتهان والوصاية. ونواجهُ كلَّ يومٍ في سبيل تثبيت التوازنِ الوطنيِّ والميثاقيِّ الَّذي اختلَّ دراماتيكيًّا على مدى خمسةَ عشَرَ عامًا، وكان التيَّارُ الوطنيُّ بقيادة الرئيس عون وأنتم، وحدَهُ حاضرًا جاهزًا مستعدًّا أبدًا، لتصويب المسار.
معَكُم عاد التوازُنُ من رئاسة الجمهوريَّة إلى القانون الانتخابيِّ، فالتوزيعُ الوزاريُّ والإداراتُ العامَّةُ والوظائفُ الرسميَّةُ، ويُسعِدُنا، وبفخرٍ، أن نقولَ إنَّ المكتبَ التربويَّ يخوضُ المعركةَ تِلْوَ الأخرى لاستعادةِ التوازُنِ في الجامعة اللبنانيَّةِ وكافَّة الروابطِ التعليميَّة. فزمنُ وضعِ اليدِ والاستئثارِ لم ينتهِ بعدُ، وكلُّ نصرٍ سجَّلْناهُ ونُسجِّلُهُ يقرِّبُنا أكثرَ منِ اجتِثاثِ تلك الذهنيَّة المدمِّرة للوطن وأبنائه، وهي بالمناسبة ذهنيَّةٌ فاسدةٌ اقترفَتْ خطيئةً أصليَّةً بحقِّ لبنانَ.
معالي الوزير،
نحن نعلَمُ كم أنتَ تُحبُّ لبنانَ، كلَّ لبنانَ، وليست الجولاتُ المكُّوكيَّةُ الَّتي تقوم بها إلَّا الدليل على ذلك. ولذلك نحن مسرورون أن نُبلِغَكَ أنَّ المكتبَ التربويَّ في التيَّار الوطنيِّ بات منتشرًا عبر أعضائهِ وتربويِّيه على كافَّة الأراضي اللبنانيَّة، من الناقورة إلى النهر الكبير، ومن قوسايا إلى رأس بيروت.
وفي كلِّ منطقةٍ صار لنا مُلتقًى، وفي كلِّ صرحٍ تربويٍّ بيرقٌ خَفَّاقٌ ما فَتِئَ يُظلِّلُ مسيرةَ الإصلاح والعيش الواحد، الَّتي يرسِّخُها المكتبُ أكثرَ في كلِّ جولةٍ وفي نضالٍ تربويٍّ قَلَّ مَثيلُه.
نحن يا معالي الوزير نعشَقُ الغدَ. وعِشقُنا هذا لا يَجِدُ منبَعَهُ فقط من مهنَتِنا الَّتي تُنشِّئُ وتُهندس قادةَ الغد، بل أيضًا من وَعْدِ مؤسِّسِ تيَّارِنا، فخامةِ الرئيس، بالغد الأفضلِ دائمًا، والَّذي لم يخيِّبْنا مرَّةً في وعدٍ، ولم يَخذُلْنا يومًا في عهد. (وإنت أدرى معاليك أساسًا).
أخيرًا، يقول السياسيُّ الأوستراليُّ كريستيان نيفيل: "عندما نخسر كلَّ شيءٍ يبقى لنا المستقبل". فكم بالحريِّ ونحن اليوم نعاصر رجالًا قلَّما يجودُ الدهر بأمثالهم؟
سنبقى يا معالي الوزير معكم، نخوض المعارك إلى جانبكم وهي كثيرة، وسنبقى نعمل في سبيل لبنانٍ قويٍّ، وتربيةٍ مشهودٍ لها في كلِّ العالم، فنحاكي معها رسالةَ وطننا الأزليِّ الأبديِّ، وشعبِه العظيم.
عشتُم، عاش التيَّار الوطنيُّ الحرّ، عاش قطاع التربية ليبقى لبنان!"

بو صعب

ثم ألقى ممثل الوزير باسيل، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، كلمة شكر فيها المكتب التربوي على جهوده الدائمة والحثيثة في خدمة طلاب لبنان ومعلّميه.

ثم تكلّم بو صعب عن أهمية الإستثمار بالتربية، وكيف أن الدول التي يصنعها رجالات واثقي الخطى، أنقياء النفوس، تشكّلهم تربية صحيحة عبر المعلّمين، رسل المستقبل.

وذكّر بو صعب بالقرض المُيسّر الذي استطاع تأمينه إبان توليه وزارة التربية بقيمة مئة مليون دولار، من أجل تجديد المناهج وبناء وتأهيل المدارس الرسمية، وهو ما زال في مصرف لبنان ينتظر الصرف.

وفي الشأن الإداري، تكلّم وزير الدفاع عن موضوع الإضراب في الجامعة اللبنانية، وعن ضرورة الفصل بين الحقوق المشروعة للأساتذة وحق الطالب بالتعليم وعدم خسارة سنة جامعية، مناشداً المعنيين تحكيم المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
وتابع بو صعب ليشدد على أهمية التعليم المهني والتقني، مطالباً برفع الإهمال التاريخي عن هذا القطاع الحيوي من التربية.

ودعا بو صعب إلى أعطاء موضوع التفرّغ في الجامعة الأهمية القصوى وصولاً إلى الإنتهاء منه، من أجل انتظام العمل في هذا الصرح الوطني العريق.

أما في موضوع الحقوق، أعاد بو صعب التشديد على أن الحقوق التي نالها المعلّمون بموجب سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست غير قابلة للإلغاء، وأن الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص ليس من شأنه المس بحقوق المعلّم، وهو سيتم التشاور والتنسيق بخصوصه مع نقابة المعلّمين، التي شدد بو صعب على ضرورة تحويلها إلى نقابة ذات حق مقاضاة، أسوة بنقابة المحامين والمهندسين والأطباء، ما سيحصّن النقابة والمعلّم بوجه الظلم والإستفراد.

وختم الوزير بو صعب كلمته بالتشديد على أهمية الإبتعاد عن الشائعات والشعبوية الطائفية، سيما في المواضيع القضائية الحساسة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout