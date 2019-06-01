المكتب التربوي في التيار في عشائه السنوي: معاً لوطن قوي بتربيته وبغده

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أقام المكتب التربوي في التيار الوطني الحر عشاءه السنوي يوم الجمعة ٣١ أيار في Regency Palace Hotel - أدما، بحضور كافة أعضاء المكتب، ووزير الدفاع الوطني، وزير التربية السابق، الياس بو صعب، ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل الموجود في إسبانيا في زيارة رسمية.

وحضر العشاء النائبان روجيه عازار وأسعد درغام، وعمداء من الجامعة اللبنانية ورؤساء مناطق تربوية ومدراء عامون ونقابيون ودكاترة وأساتذة وقادة رأي.

بداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة لعريفة الحفل الدكتورة رولا يوسف. بعدها، عُرض تقرير مصّور عن تاريخ المكتب التربوي وإنجازاته، ثم كلمة مسؤول المكتب التربوي في التيار روك جان مهنا، التي استعاد فيها مراحل النضال نحو التحرير وإنجازاتها، ومن ثم واقع النضال من أجل التحرر وبناء الدولة الوطنية التربوية القوية، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لشعب لبنان العظيم. وجاء في الكلمة:

"حضرة رئيس التيَّار الوطنيِّ الحرّ معالي الوزير المهندس جبران باسيل مُمثلاً بمعالي الوزير الياس بو صعب،

أصحاب السعادة النوَّاب روحيه عازار وأسعد درغام،

المديرين العامِّين، عمداء الكلِّيَّات، الدكاترة، الأساتذة المحترمين والآباء الأجلَّاء

أيُّها الحضور الكريم،

تحيَّة تربويَّة وطنيَّة،

منذ سنتين تمامًا التقينا في العشاء السنويِّ الأوَّل للمكتب التربويِّ في التيَّار الوطنيِّ الحرّ، وكان وعدُنا الانتقال إلى نضالٍ من نوعٍ آخر. فنحن الَّذين عرفَتْنا ساحاتُ الحرِّيَّة والسيادة والاستقلال، وبعدما حقَّقنا مع العماد ميشال عون ما ناضلنا من أجله، قرَّرْنا الانتقالَ إلى ساحاتِ المَأسَسَةِ التربويَّةِ والتزمْنا بوعدِنا. والقطاعُ التربويُّ، طلَّابًا وأساتذةً وإداريِّين، الَّذي كان رائدًا بالعمل الوطنيِّ في مرحلة الاحتلال والمنفى، توازيًا مع دوره في العلم وتربية الأجيال على حبِّ الوطن والعمل من أجله، قرَّر أن يُكمل المَسارَ وأن ينغمسَ بعد معركة التحرير، بمعركةِ التحرُّر وبناء لبنانَ القويِّ.

وها نحن اليوم نلتقي مجدَّدًا، وفخورون بأن نُعلنَ أمامكم يا معالي الوزير، أنَّ عائلة المكتب التربويِّ كَبُرت وانتشرت وتمدَّدت لتكون صورةً مُشرِقةً للبنانَ الَّذي نريد، لبنانِ التنوُّعِ، لبنانَ الواحدِ، على امتدادِ الجغرافيا والتاريخ المشرِّف، وانعكاسًا للتيَّار الوطنيِّ الحرِّ، ذاك الَّذي لطالما ناضلَ مع مؤسِّسهِ، ومعَ رئيسِه الآن، من أجل وطنٍ كاملٍ وعادلٍ، وعلى رأس أولويَّاته العلمُ والتربيةُ والاستثمارُ بهما.

فالقطاعُ التربويُّ يشكِّلُ في لبنانَ جيشًا ثانيًا. ونحن في التيَّارِ انطلَقْنا معَ جيشِنا الوطنيِّ الَّذي به نفتخرُ، ونشمُخُ ونستمرُّ اليومَ معَ الجيشَيْنِ. بهما قُدْنا مقاومتَنا ضدَّ الاحتلال والارتهان والوصاية. ونواجهُ كلَّ يومٍ في سبيل تثبيت التوازنِ الوطنيِّ والميثاقيِّ الَّذي اختلَّ دراماتيكيًّا على مدى خمسةَ عشَرَ عامًا، وكان التيَّارُ الوطنيُّ بقيادة الرئيس عون وأنتم، وحدَهُ حاضرًا جاهزًا مستعدًّا أبدًا، لتصويب المسار.

معَكُم عاد التوازُنُ من رئاسة الجمهوريَّة إلى القانون الانتخابيِّ، فالتوزيعُ الوزاريُّ والإداراتُ العامَّةُ والوظائفُ الرسميَّةُ، ويُسعِدُنا، وبفخرٍ، أن نقولَ إنَّ المكتبَ التربويَّ يخوضُ المعركةَ تِلْوَ الأخرى لاستعادةِ التوازُنِ في الجامعة اللبنانيَّةِ وكافَّة الروابطِ التعليميَّة. فزمنُ وضعِ اليدِ والاستئثارِ لم ينتهِ بعدُ، وكلُّ نصرٍ سجَّلْناهُ ونُسجِّلُهُ يقرِّبُنا أكثرَ منِ اجتِثاثِ تلك الذهنيَّة المدمِّرة للوطن وأبنائه، وهي بالمناسبة ذهنيَّةٌ فاسدةٌ اقترفَتْ خطيئةً أصليَّةً بحقِّ لبنانَ.

معالي الوزير،

نحن نعلَمُ كم أنتَ تُحبُّ لبنانَ، كلَّ لبنانَ، وليست الجولاتُ المكُّوكيَّةُ الَّتي تقوم بها إلَّا الدليل على ذلك. ولذلك نحن مسرورون أن نُبلِغَكَ أنَّ المكتبَ التربويَّ في التيَّار الوطنيِّ بات منتشرًا عبر أعضائهِ وتربويِّيه على كافَّة الأراضي اللبنانيَّة، من الناقورة إلى النهر الكبير، ومن قوسايا إلى رأس بيروت.

وفي كلِّ منطقةٍ صار لنا مُلتقًى، وفي كلِّ صرحٍ تربويٍّ بيرقٌ خَفَّاقٌ ما فَتِئَ يُظلِّلُ مسيرةَ الإصلاح والعيش الواحد، الَّتي يرسِّخُها المكتبُ أكثرَ في كلِّ جولةٍ وفي نضالٍ تربويٍّ قَلَّ مَثيلُه.

نحن يا معالي الوزير نعشَقُ الغدَ. وعِشقُنا هذا لا يَجِدُ منبَعَهُ فقط من مهنَتِنا الَّتي تُنشِّئُ وتُهندس قادةَ الغد، بل أيضًا من وَعْدِ مؤسِّسِ تيَّارِنا، فخامةِ الرئيس، بالغد الأفضلِ دائمًا، والَّذي لم يخيِّبْنا مرَّةً في وعدٍ، ولم يَخذُلْنا يومًا في عهد. (وإنت أدرى معاليك أساسًا).

أخيرًا، يقول السياسيُّ الأوستراليُّ كريستيان نيفيل: "عندما نخسر كلَّ شيءٍ يبقى لنا المستقبل". فكم بالحريِّ ونحن اليوم نعاصر رجالًا قلَّما يجودُ الدهر بأمثالهم؟

سنبقى يا معالي الوزير معكم، نخوض المعارك إلى جانبكم وهي كثيرة، وسنبقى نعمل في سبيل لبنانٍ قويٍّ، وتربيةٍ مشهودٍ لها في كلِّ العالم، فنحاكي معها رسالةَ وطننا الأزليِّ الأبديِّ، وشعبِه العظيم.

عشتُم، عاش التيَّار الوطنيُّ الحرّ، عاش قطاع التربية ليبقى لبنان!"

بو صعب

ثم ألقى ممثل الوزير باسيل، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، كلمة شكر فيها المكتب التربوي على جهوده الدائمة والحثيثة في خدمة طلاب لبنان ومعلّميه.

ثم تكلّم بو صعب عن أهمية الإستثمار بالتربية، وكيف أن الدول التي يصنعها رجالات واثقي الخطى، أنقياء النفوس، تشكّلهم تربية صحيحة عبر المعلّمين، رسل المستقبل.

وذكّر بو صعب بالقرض المُيسّر الذي استطاع تأمينه إبان توليه وزارة التربية بقيمة مئة مليون دولار، من أجل تجديد المناهج وبناء وتأهيل المدارس الرسمية، وهو ما زال في مصرف لبنان ينتظر الصرف.

وفي الشأن الإداري، تكلّم وزير الدفاع عن موضوع الإضراب في الجامعة اللبنانية، وعن ضرورة الفصل بين الحقوق المشروعة للأساتذة وحق الطالب بالتعليم وعدم خسارة سنة جامعية، مناشداً المعنيين تحكيم المصلحة العامة بالدرجة الأولى.

وتابع بو صعب ليشدد على أهمية التعليم المهني والتقني، مطالباً برفع الإهمال التاريخي عن هذا القطاع الحيوي من التربية.

ودعا بو صعب إلى أعطاء موضوع التفرّغ في الجامعة الأهمية القصوى وصولاً إلى الإنتهاء منه، من أجل انتظام العمل في هذا الصرح الوطني العريق.

أما في موضوع الحقوق، أعاد بو صعب التشديد على أن الحقوق التي نالها المعلّمون بموجب سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست غير قابلة للإلغاء، وأن الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص ليس من شأنه المس بحقوق المعلّم، وهو سيتم التشاور والتنسيق بخصوصه مع نقابة المعلّمين، التي شدد بو صعب على ضرورة تحويلها إلى نقابة ذات حق مقاضاة، أسوة بنقابة المحامين والمهندسين والأطباء، ما سيحصّن النقابة والمعلّم بوجه الظلم والإستفراد.

وختم الوزير بو صعب كلمته بالتشديد على أهمية الإبتعاد عن الشائعات والشعبوية الطائفية، سيما في المواضيع القضائية الحساسة.