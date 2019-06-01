بستاني زارت صيدا وواكبت حملة نزع التعديات: حصيلة الحملة في غضون أشهر 15 الف محضر

A + A -

تفقدت وزيرة الطاقة ندى بستاني، في اطار جولتها على المناطق اللبنانية لمواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا، بحضور رئيس مصلحة كهرباء الجنوب المهندس سامر عبد الله ومدير عام شركة مراد لتقديم الخدمات علي مراد، وجالت برفقتهما على عدد من الأقسام والتقت بعض الموظفين.



واطلعت بستاني على سير العمل في حملة نزع التعديات، وتابعت نتائج التخفيضات التي باشرت بها المؤسسة على الاشتراكات الجديدة للكهرباء للـ15 و20 أمبيرا.



وفي تصريح لها من صيدا، كشفت بستاني عن ان "حملة نزع التعديات على شبكة الكهرباء اسفرت في غضون اشهر عن تسطير 15 ألف محضر". وقالت: "نحن نقوم بجولة ضمن حملة نزع التعديات في مناطق كثيرة في لبنان، واليوم شملت الجولة عين الرمانة ثم الضاحية الجنوبية وحي السلم، ثم جئنا الى برجا وصور والآن في صيدا، فقط لنقول ان هذه الحملة تنفذ على الأراضي اللبنانية كافة وستكمل بالتأكيد، وهي بدأت منذ اشهر واسفرت حتى الآن عن 15 الف محضر. ونتخذ الاجراءات اللازمة لنواكب هذا العمل ومن ضمنه ايضا تخفيض اشتراكات الكهرباء للـ" 15 و20 امبيرا".



وردا على سؤال عما اذا كان فصل الصيف هذا العام سيشهد تحسنا في التغذية بالتيار الكهربائي قالت بستاني: "حسب خطتنا هذه الصيفية ستكون كسابقاتها بالنسبة للتغذية بالكهرباء، لكننا نعمل لنؤمن للصيف المقبل طاقة إضافية".