living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطيش: لقانون عصري يصبح فيه النظام الضرائبي اكثر عدالة وكفاءة

1
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش في حديث الى برنامج "لبنان في اسبوع" من اعداد وتقديم الزميلة ناتالي عيسى عبر "اذاعة لبنان"، "ان الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء شكلت وللمرة الاولى مقاربة لمواضيع حساسة لم يكن ليجرؤ احد في الماضي للحديث عنها"، معتبرا انها "المحاولة الاولى لربط السياسات الاقتصادية بالسياسات المالية لان الاقتصاد كما جسم الانسان كل مترابط، وهذا كان الهدف من الورقة التي قدمها في مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة في 30 نيسان".

 

ولفت الى "ان هذه الموازنة شهدت تطورا كبيرا، اذ احتوت على 62 مادة من ضمنها 17 مادة اعفاءات من الغرامات" مشيرا الى "ان العمل جرى على تخفيف تلك الاعفاءات لان الناس اعتادت على التهرب من دفع واجباتها"، معتبرا اننا "نجحنا جزئيا وليس كليا من خلال المقاربة وطرح النقاط لكن الكثير من النواقص وهذه الموازنة هي دون طموحاتنا وهذا ما عبر عنه الوزير جبران باسيل على الرغم من احتوائها بعض الايجابيات".

وابدى "دعمه للتقشف في النفقات غير الجارية وغير المنتجة، الا ان هذه الموازنة فيها بعض من الاصلاحات وليس جميعها"، مطالبا ب"الاصلاح الضريبي وتوحيد الضرائب على الاسر كما في كل الدول المتحضرة وان يتوفر لدينا نظام ضرائبي كفوء وعادل".

 

وسأل: "اين الاصلاح الضريبي عندما تكون الضريبة على الدخل تمثل فقط 6% من اجمالي الناتج المحلي؟" مشيرا الى انه "في الدول المتحضرة فان الضريبة على الدخل تمثل ما يزيد عن 20% من اجمالي الناتج المحلي"، معتبرا انه "بما يحصل في لبنان فاننا نذهب باتجاه الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا امر خاطىء".

وأكد انه "لا يدعو الى زيادة النسب الضريبية، لكننا بحاجة الى قانون جديد عصري حتى يصبح النظام الضرائبي اكثر عدالة واكثر كفاءة"، مشددا على "ضرورة ان يكون لدينا اقتصاد منتج تنافسي يراعي البيئة وينصف النساء لان دور المرأة اساسي في المجتمع".

 

ورأى بطيش انه "لدينا مشكلة في بنية اقتصادنا"، لافتا الى انه "ينظر الى رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة"، رافضا "الدفاع عن النموذج المتبع حتى اليوم، وان الوضع صعب بسبب تراكم توجهات عبر السنين"، وسائلا "هل يعقل في لبنان ان يكون هناك 15 مليار دولار قروض مدعومة لا نعرف من يستفيد منها؟".

وشدد على انه "لا يزال مصرا على كل نقطة ذكرها في مؤتمره الصحافي في الرابع من نيسان الماضي، وان 14 نقطة من الذين ذكرهم تحققوا والبقية هم دون طموحاته"، مشيرا الى "اننا نستورد كل سنة بقيمة 20 مليار دولار في حين اننا لا نستطيع ان نصدر بأكثر من 4 مليارات واننا نستهلك اكثر من اجمالي الناتج بنسبة 105%"، مشددا على انه "لا يريد تخفيض الاستيراد بل زيادة الانتاج المحلي وبالتالي تحفيز الاستثمارات وخفض الكلفة وخلق فرص العمل".

 

ورفض بطيش كل ما يشاع عن ان البلد مقبل على انهيار اقتصادي ومجاعة، معتبرا "ان لبنان يمر بصعوبات الا ان لديه الكثير من الامكانيات والقدرة على ايجاد الحلول"، داعيا "لمقاربة المواضيع بشمولية وصراحة ووضوح".

 

واعتبر "ان الضرائب على الفوائد لها اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد واننا في لبنان ندفع على مؤسساتنا وشركاتنا نصف الضرائب التي تدفع في اوروبا"، مشيرا الى انه "طالب بموضوع قطع الحساب وسيستمر بالمطالبة به وان الامر احيل الى ديوان المحاسبة".

 

وفي موضوع التوظيف العشوائي رأى انها "خطوة من الخطوات في ملف مكافحة الفساد وان الاجهزة القضائية الرسمية المسؤولة هي من يتابع الموضوع"، داعيا "لمقاربة هذه المواضيع بشفافية" ورافضا "تحويل الامر الى مذهبي او طائفي بل يجب على القضاء ان يأخذ مجراه وان يطبق القانون".

 

وفي ملف الحاج غبش، اعتبر انه "اما ان نبني دولة عادلة لا ان نتلطى خلف مواقعنا الطائفية والا فنحن في مشكلة"، مشددا على "ضرورة بناء دولة العدالة والقانون لا ان نخاف منهما".

 

وأكد "ان الوزير جبران باسيل لم يتعد على صلاحيات رئيس الحكومة بل هو احترم الآلية التي وضعها الرئيس سعد الحريري وما يريده وهو احترم الأصول".

 

وحول ما يحكى عن توطين الفلسطينيين في لبنان وما اذا كان سيدر شرطا لذلك اكد "ان الرئيس عون وفريقه سياديون لا يمارس عليهم اي ضغوط وهم لا يرضخون لضغوط خارجية، وانهم يمارسون قناعاتهم ولديهم ارادة صلبة لاعادة بناء الدولة على اساس القانون والحق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout