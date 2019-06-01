living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بستاني تفقدت محطة للعدادات الذكية في الجية واطلعت في برجا على اماكن التعديات على شبكة الكهرباء

1
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، قبل ظهر اليوم، محطة للكهرباء في منتجع "Bahamas" في الجية حيث تم تركيب عدادات ذكية للمرة الأولى في المنطقة، في إطار جولتها في المناطق لإزالة التعديات على شبكة الكهرباء.

 

رافق بستاني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومفتشون من المؤسسة وفنيون، وكان في استقبالها مدير المنتجع أحمد الجنون، نائب رئيس بلدية الجية وسام الحاج وعدد من اعضاء المجلس البلدي، رئيس دائرة اقليم الخروب في مؤسسة كهرباء لبنان سعيد الحاج وفاعليات ومفتشون.

 

وبعد الكشف على المحطة، جالت بستاني في المنتجع، وأعربت عن إعجابها بأهمية الموقع والمرافق السياحية على الشاطئ اللبناني.

 

ثم أدلت بتصريح قالت فيه: "أحببنا من خلال هذه الحملة ان نريكم عدادا ذكيا تم تركيبه في محطة خاصة، لكي تشاهدوا بأم العين الفرق".

 

وأكدت ان "أهمية العداد تكمن في اننا لم نعد بحاجة لحملة نزع تعديات فعليا، لأن لا أحد يستطيع التعدي على العداد الذكي، فضلا عن ان هذا العداد يمكننا من التحكم بالكهرباء بطريقة أفضل، ونضمن بأن نوصل كهرباء أكثر بطريقة أسرع".

 

وأشارت الى ان "شركة دباس قد بدأت بالتركيب في 12/3، وحسب خطتنا خلال هذه السنة 1% و11% العام المقبل، وبالنسبة الى المنازل يتم إنجاز العمل في ال2021."


برجا

بعدها انتقلت بستاني والوفد المرافق الى بلدة برجا، حيث اطلعت على أماكن التعليق على شبكة الكهرباء في عدد من الأبنية السكنية، بمحيط ملعب برجلونا، وكان في استقبالها رئيس بلدية برجا نشأت حمية والأعضاء، وسط اجراءات أمنية اتخذتها قوى الأمن الداخلي.

وقالت بستاني: "بعد أشهر من حملة نزع التعديات، اتخذنا سلسلة إجراءات، منها خفض الاشتراك على العداد 15 أمبير و20 امبير، واليوم نحن مضطرون للاستمرار بحملة نزع التعديات ليعلم المواطن بأنه لا يمكن ان يكون هناك بناية بأكملها تعتمد التعليق على الكهرباء".

وأشارت الى ان "هذه الحملة نقوم بها في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout