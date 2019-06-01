بستاني تفقدت محطة للعدادات الذكية في الجية واطلعت في برجا على اماكن التعديات على شبكة الكهرباء

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تفقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، قبل ظهر اليوم، محطة للكهرباء في منتجع "Bahamas" في الجية حيث تم تركيب عدادات ذكية للمرة الأولى في المنطقة، في إطار جولتها في المناطق لإزالة التعديات على شبكة الكهرباء.

رافق بستاني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومفتشون من المؤسسة وفنيون، وكان في استقبالها مدير المنتجع أحمد الجنون، نائب رئيس بلدية الجية وسام الحاج وعدد من اعضاء المجلس البلدي، رئيس دائرة اقليم الخروب في مؤسسة كهرباء لبنان سعيد الحاج وفاعليات ومفتشون.

وبعد الكشف على المحطة، جالت بستاني في المنتجع، وأعربت عن إعجابها بأهمية الموقع والمرافق السياحية على الشاطئ اللبناني.

ثم أدلت بتصريح قالت فيه: "أحببنا من خلال هذه الحملة ان نريكم عدادا ذكيا تم تركيبه في محطة خاصة، لكي تشاهدوا بأم العين الفرق".

وأكدت ان "أهمية العداد تكمن في اننا لم نعد بحاجة لحملة نزع تعديات فعليا، لأن لا أحد يستطيع التعدي على العداد الذكي، فضلا عن ان هذا العداد يمكننا من التحكم بالكهرباء بطريقة أفضل، ونضمن بأن نوصل كهرباء أكثر بطريقة أسرع".

وأشارت الى ان "شركة دباس قد بدأت بالتركيب في 12/3، وحسب خطتنا خلال هذه السنة 1% و11% العام المقبل، وبالنسبة الى المنازل يتم إنجاز العمل في ال2021."



برجا

بعدها انتقلت بستاني والوفد المرافق الى بلدة برجا، حيث اطلعت على أماكن التعليق على شبكة الكهرباء في عدد من الأبنية السكنية، بمحيط ملعب برجلونا، وكان في استقبالها رئيس بلدية برجا نشأت حمية والأعضاء، وسط اجراءات أمنية اتخذتها قوى الأمن الداخلي.

وقالت بستاني: "بعد أشهر من حملة نزع التعديات، اتخذنا سلسلة إجراءات، منها خفض الاشتراك على العداد 15 أمبير و20 امبير، واليوم نحن مضطرون للاستمرار بحملة نزع التعديات ليعلم المواطن بأنه لا يمكن ان يكون هناك بناية بأكملها تعتمد التعليق على الكهرباء".

وأشارت الى ان "هذه الحملة نقوم بها في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء".