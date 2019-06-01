كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً الاحد قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم، مع انخفاض درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتسوء الرؤية أحياناً على الساحل، وتنشط الرياح بين الحين والآخر.

الأحد: قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 29 درجة. فوق الجبال من 21 الى 31 درجة. في الارز من 15 الى 26 درجة. في الداخل من 18 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,43.