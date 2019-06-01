جنبلاط غرد، خذف وأعاد التغريد

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا:

"ان وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس عون هي التي اوصلت البلاد الى هذا الخطاب الاستكباري والى هذا الاحتقان والى تحنيط ودفن الطائف... اما الموازنة فإنها ولدت شبه ميتة وكفانا وعود سيدر الرنانة والفارغة وغير المنتجة امام غياب الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء".

وكان جنبلاط قد حذف تغريدة كتبها صباحا واستبدلها بصورة لمومياء فرعونية.