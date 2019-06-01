living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد التيار يواصل جولته في روسيا

1
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
في اليوم الثاني لجولة التيار في روسيا المؤلف من د مارك زبال ومنسق التيار في روسيا جورج محشي والدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي جال الوفد على عدد من الشخصيات وإلتقى رئيس قسم العلاقات الدولية السيدة غورخوفا فاليريا والمستشار الرئيسي لقسم التنظيم في مجال التعاون الدولي السيد باترشينكو كوستانتين في حزب إيديني الحزب الأقوى في روسيا وتّم مناقشة إتفاقية توأمة بين الحزبين بتوجيهات من رئيس الحزب الوزير جبران باسيل ، ركائزها : محاربة الفساد، تفعيل دور الشباب، التأكيد على سيادة الدول. واتفق الفريقين على متابعة النقاش بزيارة لوفد روسي من الحزب إلى مكاتب التيار في لبنان وتوقيع الإتفاقية بعدها من الجانبين.
 
وانتقل بعدها الوفد للقاء رئيس تكتل الحزب الشيوعي في مجلس الدوما لمدينة موسكو السيد تيموخوف سيرغاي وتمحور اللقاء حول كيفية وضع آلية تعاون بين الحزبين وجال الوفد في أرجاء المجلس وا ّطلع على آلية عمله. وختم لقائاته الوفد بلقاء مع نائب الدوما في الإتحاد الروسي للحزب الديمقراطي الليبراللي السيد شيبروف بافيل وتط ّرق الوفد إلى إمكانية عقد شراكة عمل بين الحزبين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout