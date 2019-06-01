وفد التيار يواصل جولته في روسيا

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في اليوم الثاني لجولة التيار في روسيا المؤلف من د مارك زبال ومنسق التيار في روسيا جورج محشي والدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي جال الوفد على عدد من الشخصيات وإلتقى رئيس قسم العلاقات الدولية السيدة غورخوفا فاليريا والمستشار الرئيسي لقسم التنظيم في مجال التعاون الدولي السيد باترشينكو كوستانتين في حزب إيديني الحزب الأقوى في روسيا وتّم مناقشة إتفاقية توأمة بين الحزبين بتوجيهات من رئيس الحزب الوزير جبران باسيل ، ركائزها : محاربة الفساد، تفعيل دور الشباب، التأكيد على سيادة الدول. واتفق الفريقين على متابعة النقاش بزيارة لوفد روسي من الحزب إلى مكاتب التيار في لبنان وتوقيع الإتفاقية بعدها من الجانبين.

وانتقل بعدها الوفد للقاء رئيس تكتل الحزب الشيوعي في مجلس الدوما لمدينة موسكو السيد تيموخوف سيرغاي وتمحور اللقاء حول كيفية وضع آلية تعاون بين الحزبين وجال الوفد في أرجاء المجلس وا ّطلع على آلية عمله. وختم لقائاته الوفد بلقاء مع نائب الدوما في الإتحاد الروسي للحزب الديمقراطي الليبراللي السيد شيبروف بافيل وتط ّرق الوفد إلى إمكانية عقد شراكة عمل بين الحزبين.