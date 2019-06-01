مطاردة وتوقيف في الحازمية

A + A -

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

"بتاريخ 22/5/2019 اشتبهت دورية من وحدة الشرطة القضائية بسيارة على متنها ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المخدرات في محلّة الصياد - الحازمية. وأثناء مطاردة السيّارة، بادر أحد ركّابها إلى إطلاق النار بإتجاه العناصر، ما اضطرهم إلى الرد بالمثل على مصدر النيران، الأمر الذي أدّى إلى إصابة إثنين من المشبه بهم (إصابتهم طفيفة)، فيما تمكن الثالث –وبحوزته مسدس حربي- من الفرار إلى جهةٍ مجهولة ليتوارى عن الأنظار.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية – خلال أقلّ من 48 ساعة - من تحديد مكان اختبائه في محلّة بحمدون.

بتاريخ 24/5/2019 وبعد عملية رصد دقيقة، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بنصب كمين محكم، حيث تم توقيفه، ويدعى:

_ م. خ. (مواليد عام 1996 ، سوري).

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.