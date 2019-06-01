بطول 1.5 متر.. أفعى 'تقفز' من داخل المرحاض وتلدغ رجلا!

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تسللت أفعى من نوع الأفاعي الملكية إلى مرحاض شقة رجل بولاية فلوريدا الأمريكية ولدغته وهو في غفلة من أمره.

وذكرت صحيفة Sun-Sentinel المحلية، أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي في الـ 26 من شهر مايو الجاري عندما دخل الرجل البالغ من العمر 52 عاما إلى المرحاض.

وعندما رفع الرجل غطاء المرحاض "قفزت" أفعى من داخله مباشرة وعضته من يده. وتم نقل الرجل إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم.

يذكر أن الأفعى الملكية من الزواحف غير السامة ولا تشكل خطورة على الإنسان لذلك غالبا ما تتم تربيتها في البيوت كحيوان أليف.

يبلغ طولها من 1,2 إلى 1,5 متر وتتغذى على الطيور والحيوانات الصغيرة.