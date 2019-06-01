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النقيب ايلي حنا: نشدد على العيش المشترك بين أبناء الجبل

1
JUNE
2019
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دعا نقيب وسطاء التأمين في لبنان ايلي حنا  فعاليات منطقتي القماطية وكيفون الى مأدبة افطار في مطعم اهل الكرم الحدث حضره  مسؤول المنطقة الثانية في حركة أمل الحاج عماد غملوش ومسؤول القطاع الثامن بحزب الله الحاج بلال داغر و مجلس و هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر 
النقيب  ايلي حنا شدد في كلمته على اهمية  العيش المشترك بين أبناء الجبل وخاصةً في منطقة عاليه مؤكدا ان تفاهم مار مخايل ثابت رغم الخضات وان الحزبين متفقان على ضرورة النهوض بالدولة و مكافحة الفساد.
 
الحاج بلال داغر اوضح من جهته ان هذا التفاهم حمى لبنان من فتن كثيرة وقال اليوم الوضع مع هذا العهد الذي وصفه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالصخرة نحن موعودون بالخير خصوصا مع تحقيق الموازنة و بتضافر كل الجهود سنتمكن من اجتياز هذا الوضع الاقتصادي الصعب
الحاج عماد غملوش تطرق من جهته الى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء مشيرا الى ان ما يهمنا هو مصلحة الشعب اللبناني اولا و سنعمل بهذا الاطار.
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