الصراف ردا على المشنوق: " فلنخرج من فكرة ان انتقاد مسؤول لانه أخطأ، هو استهداف لطائفته، ولنتحرر من طائفيتنا الهدامة"

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رد الوزير السابق يعقوب الصراف على وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بالقول:

"غريب امر الوزير المشنوق كلما غيّبته الأحداث عن المسرح يفتعل أزمة هوائية ليظهر على الشاشة؛

استغل حملة شائعات مبرمجة وتشويه مقصود ليهاجم الوزير باسيل لمجرد انه يطالب بالمناصفة والشراكة ويرفض استمرار العقلية الميليشيوية في الدولة."

أضاف : " لماذا يهاجمون الوزير باسيل الذي يبرهن يوما بعد يوم انه الحريص الاول على حقوق اللبنانيين كافة دون تمييز من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب وقد بات معلوما وواضحا ان التيار الوطني الحرّ هو تيار عابر للطوائف لا يضع نصب عينيه سوى مصلحة لبنان واللبنانيين".

وتابع : " فلنخرج من فكرة ان انتقاد مسؤول لانه أخطأ، هو استهداف لطائفته، ولنتحرر من طائفيتنا الهدامة، لنبني وطنا قويا معاً بالشراكة والتعاون".

وختم : " اننا ندعو المشنوق ومن يهاجم الوزير باسيل الى الهدوء والتوقف عن بث التحريض والالتفات للمشاركة في استكمال مسيرة إصلاح الدولة ".