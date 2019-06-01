من هي الشخصية الكرتونية التي شبّه السيّد نصرالله بولتون بها؟!

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قال الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله أن "الحرب بين اميركا وايران تعني ان المنطقة ستكون مختلفة وهناك من عمل على الدفع الى الحرب ومنهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون".

وتابع نصرالله "بولتون الكذاب يقول امس ليس هدفنا اسقاط النظام الايراني، ولكن قبل شهر قال امام تجمع المنافقين الايرانيين سنحتفل بعيد الميلاد في العام 2019 في طهران".

وختم السيّد نصرالله حديثه عن بولتون واصفاً إياه بالشخصية الكرتونية "أبو شوارب"، فمن هي هذه الشخصية؟

منذ أشهر يشبّه عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي جون بولتن بالنجار العجوز الذي صنع الدمية الخشبية "بينوكيو"، التي اشتهرت بتغيّر حجم أنفها عندما كانت تكذب.