أسرار الصحف ليوم السبت 1 حزيران 2019

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البناء

قالت مصادر إيرانية إعلامية إنّ تزامن القمة الإسلامية مع يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني وتحييه إيران سنوياً ومعها عشرات عواصم العالم وفي المقدّمة يحييه الفلسطينيون في القدس والضفة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، شكل إحراجاً للوفود المشاركة في القمة الإسلامية وفرصة مناسبة لوفود أخرى، خصوصاً انّ القمة تأسّست رداً على إحراق المسجد الأقصى عام 69 ما فرض حضوراً للقدس على القمة تفوّق على محاولات العداء لإيران وربما يجعل القمة نوعاً من الإحياء ليوم القدس لا يريده أصحابها…!

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية العلاقة بين حزب وتيار عادت إلى نقطة الصفر خصوصاً لدى قواعدهما الشعبية.

سألت أوساط سياسية عن الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني وقد تم الإعلان عنهم واعتبرت أن المهم أكثر إعلان أسماء الأشخاص الذين وظَّفوهم وهم مَن يستحق المساءلة.

يتخوّف مرجع بارز بمن العودة إلى التأخير في إقرار الموازنة في جلسات مناقشتها في مجلس النواب كما حصل على طاولة مجلس الوزراء.

اللواء

همس

جرت اتصالات عاجلة لإحتواء تداعيات «كلام سياسي» من عيار غير مألوف، وتأثيراته المباشرة على «التسوية الراهنة».

غمز

يتجه تيّار سياسي إلى عدم السكوت عن تجاوزات من أطراف سياسية عدّة، بما في ذلك استهداف كوادره في الإدارات والوزارات.

لغز

يسجل مرجع كبير عتباً على قطاعات نقابية لإبتعادها عن التواصل الإيجابي، لمعالجة مشتركة للمطالب والحقوق الأخرى!