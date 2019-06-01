كنعان للجمهورية: المشكلة ليست مع الموظفين بل مع الذين وظفوهم

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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان خطوة ديوان المحاسبة لا تستهدف الموظفين. وقد اتت نتيجة التكامل بين المؤسسات وبين العمل البرلماني والهيئات الرقابية والقضاء المالي، لتدل الى انه اذا توافرت الارادة نستطيع ان نعمل اصلاحاً جدياً. الاشخاص المعنيون متعاقدون منذ العام ٢٠١٧، وقانون التعاقد ينص على فترة ستة اشهر او سنة، واي مدة اضافية هي توظيف مقنّع"، واشار كنعان في حديث للجمهورية الى ان "المشكلة ليست￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ مع الموظفين انما مع الذين وظفوهم. هذابمثابة جرس انذار لجميع الوزراء، اذ لا يمكن بعد اليوم مخالفة القوانين لناحية التوظيف العشوائي او التوظيف في الدولة لغايات سياسية وتعريض الاقتصاد والمالية للخطر، ما يمكن ان يساهم في إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".