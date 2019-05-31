اعتصام على اوتوستراد جونية.. والسبب؟

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نفذ متطوعو الدفاع المدني في مركز جبل لبنان الشمالي اعتصاما على اوتوستراد جونيه، للمطالبة بتثبيتهم بمشاركة النائبين شوقي الدكاش وروجيه عازار.

وتحدث باسم المعتصمين المتطوع شربل المسن وقال:" شعارنا ان الدفاع المدني في خدمتكم، نحن من الشعب وللشعب، انما نحن بحاجة ان تنظر إلينا الحكومة، وازالة الإجحاف التي طالنا من الحكومات السابقة. من ضمن رسالتنا التطوعية هناك الرسالة الانسانية التي تقوم على تلبية اي مهمة او اتصال، نحن نعمل 7 ايام و 24 ساعة، وما نريده ان تلتفت إلينا الدولة.".

واشار الى ان المشكلة اليوم " هي بالتوقيع في مجلس الوزراء على المرسوم الاخير المتعلق بالتثبيت، وكل ما نحصل عليه هو الوعود فقط، ولم يتم وضعه مرة على جدول اعمال المجلس. ففي العام 2014 تم التوقيع على مشروع توظيف لمتطوعي الدفاع المدني ومن ضمنه اربعة مراسيم، تم التوقيع على ثلاثة منها في حين بقي الرسوم الرابع عالق في مجلس الوزراء منذ سنتين. ونحن حتى الان لا نعرف السبب، علما ان وزير المال قال ان أموال الدفاع المدني مرصودة، اذا اين المشكل؟ "

ولفت الى اننا " لا نعرف من يعرقل هذا الامر، ونحن نشكر المدير العام للدفاع المدني على جهوده ونشكر الوزيرة الحسن، ولكنهما لا يستطيعان القيام بهذا الامر بمفردهما لانه هناك مسارا يجب ان يتبع في مجلس الوزراء.

واوضح المسن ان " التحرك اليوم هو اولي، ولكن هذا لن يمنعنا عن اداء رسالتنا الانسانية. ان جهاز الدفاع المدني قائم على المتطوعين، ففي منطقتي كسروان وجبيل هناك 350 متطوعة ومتطوع، واذا غادر هؤلاء مراكزهم من سيحل مكانهم؟ عدا النقص في المعدات والعُدَّة."

وامل المسن من "المسؤولين الالتفات اليهم لاننا اولادهم، ولاننا لم نعد نستطيع التحمل اكثر فنحن لدينا الكثير من المسؤوليات تجاه عائلاتنا. نحن نطلب من الوزراء والكتل النيابية الوقوف الى جانبنا، فالدفاع المدني هو المولج بالدفاع عن حماية المدنيين في الداخل مع القوى الامنية،



الدكاش

بدوره قال النائب الدكاش:" اتينا اليوم للتضامن مع اشخاص وقفوا دائماً الى جانبنا عندما كنا بحاجة اليهم، اليوم هم بحاجة إلينا ولذلك نحن الى جانبهم علنا نوفي لهم بجزء من تعبهم، اود ان اهنىء ديوان المحاسبة لإصداره قرارات بشان التوظيفات من خارج القانون، التي أتت تنفيعات سياسية وانتخابية، في حين يحق لهؤلاء ان يتم تثبيتهم ولا يحصل هذا الامر. ادعو من هنا مجلس الوزراء للتوقيع على المرسوم المتعلق بهم، كل المسؤولين الى النظر في حالة العناصر المتطوعة في الدفاع المدني لانهم يستحقون ذلك وهم اصحاب حق. كذلك الامر في مركز الضمان الاجتماعي في جونيه الذي يضم 17 موظفا فقط في حين يعاني المواطن لتخليص معاملاته. في حين يتم توظيف ما يفوق 5 الف شخص من خارج القانون، ولا نعرف ماذا يعملون، يعمل المتطوعين في الدفاع المدني من دون الحقوق المحقة التي أعطيت اليهم."

واشار دكاش الى انه يمثل اليوم تكتله وسينقل صرختهم الى المعنيين كما "سيتم التحرك بأسرع وقت ممكن وبالتجانس مع كل المناطق، وتأليف لجنة لمتابعة الامر والتعاون لايصال صوتهم الى الجميع. ونحن كنواب لكسروان وجبيل جميعنا يدا واحدة، ونحن متفاهمون بع بعضنا ونجتمع معا ومتفقون على انه في السياسة لدينا آراء مختلفة انما مصلحة كسروان وجبيل واهلهما فوق كل اعتبار وسنقف الى جانبهم لانهم اصحاب حق. ان عناصر الدفاع المدني على غرار القوى الامنية يدافعون عن لبنان من دون اي مردود، وما يطالبون به هو حقهم الطبيعي وعلينا الوقوف الى جانبهم.

عازار

كما اعتبر النائب عازار "ان من يقرا تاريخ الدفاع المدني يعرف انه علينا ان نتضامن معهم في كل لحظة لان رسالتهم ليس لها اي بديل ولا يمكننا ان نكافئهم بما يكفي عليها. التثبيت حق لهم وعلينا ان نعطيه لهم. فأنا استغرب ان يتم توظيف 5000 الف موظف في الدولة اللبنانية في العام 2018 وشباب الدفاع المدني وعددهم 2500 حتى اليوم لم يتم تثبيتهم، انه امر مؤسف."

واكد عازار" سنسعى الى المطالبة باعطائهم حقهم، وتوقيع المرسوم العالق ويجب الا نتأخر اكثر في ألَّبت بهذا الموضوع. واعدهم انني سأراجع وأسعى مع النواب الآخرين للمطالبة برفع الظلم عن متطوعي الدفاع المدني، وفي اول فرصة سنطالب الحكومة بهذا الامر."مشيرا الى ان ما يقوم عناصر الدفاع المدني المتطوعين هو رسالة صعبة لمساعدة المجتمع، لذلك علينا إعطاؤكم حقوقكم ليؤمنوا مستقبلهم، ولا يمكنهم الاستمرار بالتطوع".

سعد

من جهته قال المتطوع طوني سعد " اولا، نحن نؤلف عائلة واحدة من الجنوب الى الشمال، ثانيا، حوالي 90 % من عناصر الدفاع المدني هم من المتطوعين ونتيجة النقص في العناصر في المراكز نتأخر بتلبية النداءات، لاننا نعمل لنؤمن معيشتنا وحين نتلقى اي اتصال نترك كل شيء لنلبي النداء.