رولان الخوري ينوه بإقفال "دكان قمار" في الشويفات

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نوه رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان الخوري بالأجهزة الأمنية، وبالأخص مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، لتمكنهم اليوم من إقفال أحد المقاهي في مدينة الشويفات ، وتوقيف ١٤ شخصا داخله لممارستهم لعبة "تكساس بوكر" الممنوعة، وختم المقهى بالشمع الأحمر بعد ان ضُبطت طاولتين وأدوات اللعب.

وإذ وصف الخطوة الأمنية ب "النوعية وغير المسبوقة والجدية والجريئة"، متمنيا إستمرارها، وأكد على أهميتها لكونها تأتي إنسجاما وتنفيذا لما ورد في الموازنة حول إقفال مزاريب الهدر والفساد حرصا على خزينة الدولة والمال العام، وبالتالي إقفال " الدكاكين" غير الشرعية التي تنافس الكازينو.