منع المرور في شارع المتحف غدا.. والسبب؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الساعة 20.00 من يوم السبت 1/6/2019، تقيم إحدى الجمعيات عشاء وحفل كوكتيل أمام المتحف الوطني - بيروت.

لذلك وبغية تسهيل عملية تركيب وإزالة طاولات المأدبة، سيتم منع المرور في شارع المتحف - تقاطع بيار الجميل وعبدالله اليافي حتى تقاطع شارع دمشق وشارع سباق الخيل، وذلك اعتباراً من الساعة 12.00 من يوم السبت 1/6/2019 لغاية الساعة 6.00 من صباح يوم الحد 2/6/2019.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام".