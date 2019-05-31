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منسقة لجنة متعاقدي الثانوي: نناشد وزير المال بذل كل الجهود للاسراع في صرف المستحقات للمتعاقدين قبل حلول العيد

31
MAY
2019
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اعلنت منسقة لجنة أساتذة متعاقدي الثانوي القدامى في بيان اليوم، انها "تواصلت مع رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي وتمنت عليه طرح قضية قبض مستحقات المتعاقدين خلال لقائه وزير التربية اكرم شهيب، وحصل ذلك، واكد له الوزير أن القرارات تم توقيعها وتحويلها الى وزارة المال، ثم أجرى وزير التربية مشكورا اتصالاته بوزير المال بهذا الخصوص، فصرح وزير المال أنهم يبذلون كل جهدهم ليقبض المتعاقدون قبل عيد الفطر وفي الحالات القصوى يتم القبض بعد العيد مباشرة".

وناشدت اللجنة "وزير المال بذل كل الجهود القصوى للاسراع في صرف المستحقات المالية للمتعاقدين قبل حلول العيد إسوة بالسنوات الماضية، وتثني على الجهود المبذولة بهذا الخصوص من قبل كل من رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي ومن قبل وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ومستشاره أنور ضو ووزير المال علي حسن خليل".

واستنكرت "تلك البيانات المفبركة والقلوب الحاقدة بحق النقابيين والزملاء في القطاع العام، وتلك الكلمات غير اللائقة والإتهامات المغرضة بحق وزير التربية ومستشاره أنور ضو بإطلاق وعود زائفة بالقبض علما أن وزارة التربية لم تحسم التوقيت وأن الجداول هي في وزارة المال حاليا، وتلك التهكمات بحق رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، وبناء عليه إقتضى التوضيح أن هذه البيانات المفبركة واللهجة غير اللائقة في التعاطي من قبل قلة ممن يدعون العمل النقابي من المتعاقدين الثانوي مرفوضة رفضا باتا".

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