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محمد بن سلمان في بيروت!

31
MAY
2019
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علمت "المركزية" ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سيزور بيروت الشهر المقبل في اطار زيارة بالغة الدلالات في الشكل والتوقيت والمضمون. ذلك انها تتزامن مع انطلاق قطار مؤتمر "سيدر" الذي يوضع على السكة، فور اقرار مشروع موازنة العام 2019 الذي يبدأ المجلس النيابي مناقشته اعتبارا من الاثنين المقبل في لجنة المال والموازنة، قبل احالته الى الهيئة العامة.


كما يأتي ذلك مع زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت، لاطلاق اشارة الضوء الاخضر لمقررات "سيدر" كما مع بداية موسم الاصطياف والسياحة المرتقب ان يشكل السياح الخليجيون عموما والسعوديون خصوصا نقطة ارتكازه في ضوء رفع الحظر عن سفرهم الى بيروت.


اما في المضمون فيتوقع ان يثير ولي العهد السعودي في خلال محادثاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين الذين يلتقيهم ابان اقامته في بيروت ملفات على قدر من الاهمية لا سيما في مجال اعادة مدّ لبنان بالمساعدات الخليجية، الى جانب تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتطورات الاقليمية.

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