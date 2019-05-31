مخزومي بحث ووفد المجلس النسائي اللبناني مسألة الكوتا في الانتخابات البلدية وإستقبل ريفي

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إستقبل رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت وفد المجلس النسائي اللبناني برئاسة المحامية إقبال دوغان، وحضور أعضاء المجلس دنيا فياض طعان، فاديا الأسعد، وطفة حمادة، لينا تامر، وآمال وهبة، وذلك بحضور زوجته رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن "البحث تناول إقتراح الوفد حول مسألة الكوتا في الانتخابات البلدية، وإنه مع تعديل القانون رقم 665 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات والمختارين".

وشدد على "أهمية تعزيز مشاركة المرأة في البلديات والمخاتير من خلال تأمين كوتا نسائية 33% على الأقل ترشيحا ومقاعد".

أضاف: "نقدر المرأة اللبنانية ودورها الأساسي في المجتمع"، مؤكدا على "ضرورة دعم تحسين ظروفها، وأنه مع تمكين المرأة، ودعم القوانين التي تهدف إلى تحصيل حقوقها في مواقع القرار وفي العمل، وكذلك قوانين حمايتها من العنف الأسري وغيرها من القوانين التي تؤمن حقوقا ضرورية لنهضتها".

وأشار إلى "الجهود التي تبذلها مؤسسة مخزومي برئاسة زوجته مي لتمكين المرأة لا سيما من خلال برنامج القروض الصغيرة والبرامج التدريبية، وبرنامج التنمية والرعاية الصحية".

من جهة ثانية استقبل مخزومي أيضا وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وتطرق الحديث إلى قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني وتبرئة المقدم سوزان الحاج، فإتفقا على ضرورة حفظ حق عيتاني وكرامته". وقال إن "من حق القضاء علينا أيضا أن نحمي نزاهته ونحافظ عليها، وندعو إلى وقف التدخلات السياسية من أي جهة كانت، ومن حق اللبنانيين كذلك علينا وعلى اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أن ندافع عن حقوقهم".