living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي بحث ووفد المجلس النسائي اللبناني مسألة الكوتا في الانتخابات البلدية وإستقبل ريفي

31
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت وفد المجلس النسائي اللبناني برئاسة المحامية إقبال دوغان، وحضور أعضاء المجلس دنيا فياض طعان، فاديا الأسعد، وطفة حمادة، لينا تامر، وآمال وهبة، وذلك بحضور زوجته رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي.

 

إثر اللقاء، قال مخزومي إن "البحث تناول إقتراح الوفد حول مسألة الكوتا في الانتخابات البلدية، وإنه مع تعديل القانون رقم 665 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات والمختارين".

 

وشدد على "أهمية تعزيز مشاركة المرأة في البلديات والمخاتير من خلال تأمين كوتا نسائية 33% على الأقل ترشيحا ومقاعد".

 

أضاف: "نقدر المرأة اللبنانية ودورها الأساسي في المجتمع"، مؤكدا على "ضرورة دعم تحسين ظروفها، وأنه مع تمكين المرأة، ودعم القوانين التي تهدف إلى تحصيل حقوقها في مواقع القرار وفي العمل، وكذلك قوانين حمايتها من العنف الأسري وغيرها من القوانين التي تؤمن حقوقا ضرورية لنهضتها".

 

وأشار إلى "الجهود التي تبذلها مؤسسة مخزومي برئاسة زوجته مي لتمكين المرأة لا سيما من خلال برنامج القروض الصغيرة والبرامج التدريبية، وبرنامج التنمية والرعاية الصحية".

 

من جهة ثانية استقبل مخزومي أيضا وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

 

وتطرق الحديث إلى قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني وتبرئة المقدم سوزان الحاج، فإتفقا على ضرورة حفظ حق عيتاني وكرامته". وقال إن "من حق القضاء علينا أيضا أن نحمي نزاهته ونحافظ عليها، وندعو إلى وقف التدخلات السياسية من أي جهة كانت، ومن حق اللبنانيين كذلك علينا وعلى اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أن ندافع عن حقوقهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout