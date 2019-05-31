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أبي نصر افتتح لقاءات للرابطة مع رؤساء أحزاب موارنة وشخصيات ركزت على خلل التجنيس ل1994 والمناصفة الفعلية والنازحين ورفض التوطين والجنسية

31
MAY
2019
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إفتتح رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر سلسلة اللقاءات التي قررت الرابطة عقدها مع رؤساء الأحزاب والمؤسسات والوزراء والنواب الموارنة، وفاعليات الطائفة على تنوعها. وفي هذا السياق، عقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في الرابطة، حضره النواب: نديم الجميل، سليم عون، وجوزف اسحق، الوزير السابق يوسف سعادة، النائب السابق الدكتور سليم سلهب، ورئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" المهندس شارل الحاج وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

 

وبحث المجتمعون في "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وهي موضوعات مسيحية ذات أبعاد وطنية انطلاقا من المبادئ الميثاقية التي يقوم عليها لبنان. ومن هذه الموضوعات التلاعب بالديموغرافيا اللبنانية من خلال مرسوم الجنسية اللبنانية الصادر في العام 1994 الذي أحدث إختلالا كبيرا في التوازن الديموغرافي بين الطوائف ولا سيما في ضوء النظام السياسي اللبناني الذي أرساه دستور ما بعد الطائف أي الديموقراطية الميثاقية المنطلقة من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات جميعها على أساس المناصفة الفعلية في التمثيل حسبما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني. وإن ما يحيط بهذا الموضوع من تصريحات وما يتخلله من تقديم مشاريع قوانين، لا تنسجم مع المبادئ الميثاقية وتصيب المصلحة الوطنية بأضرار كبيرة وإن أي تعديل في قوانين التجنيس يجب أن يربط بإلغاء الطائفية وحل أزمة النازحين وخصوصا أن هناك الآلاف منهم لا يملك أوراقا ثبوتية وليسوا مسجلين في قيود المفوضية العليا للإجئين المنبثقة من الأمم المتحدة بما يخشى أن يتحول وجودهم إلى حالة دائمة، وهو ما يؤدي إلى تغيير في الهوية".

 

وتوافق المجتمعون على "التمسك بحق العودة للفلسطينيين إنفاذا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 194/49، وبما ورد في مقدمة الدستور لجهة رفض التوطين رفضا قاطعا.

 

وتم "تأكيد حق المتحدرين والمنتشرين في اختيار الجنسية اللبنانية واستعادتها، ومشاركتهم في الحياة السياسية واللبنانية، وترشحا واقتراعا في أماكن وجودهم.

 

وتوقف المجتمعون "عند ذكرى المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير التي تحل في أيلول المقبل، مؤكدين ضرورة الاحتفال بها وجعلها يوما وطنيا".

 

واتفقوا على "استمرار التواصل في رحاب الرابطة المارونية لكونها ملتقى قواها وقياداتها على اختلاف اتجاهاتهم، وتوسيع اللقاء، من أجل اطلاق حوار بناء، شامل ومسؤول، والتفاهم على العناوين والآليات التنفيذية لما يتم الاتفاق عليه".

 

واستذكروا "شهداء المجاعة والمرض التي فتكت باللبنانيين في الحرب الكونية الاولى"، داعين الى "وجوب إحياء ذكراهم وقد انبثق لبنان الكبير من رحم معاناتهم وذكراهم".

 

وتقدم المجتمعون من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا "بخالص التهنئة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين الله أن يحمل الخير والسلام والوئام الى لبنان".

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