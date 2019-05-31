المنتدى السياحيّ Visit Lebanon في إستضافة "كازينو لبنان"

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للسنة الثالثة على التوالي يستضيف "كازينو لبنان" منتدى "Visit Lebanon" الذي ينظّم بدعم من وزارة السياحة بهدف ترويج النشاط السياحي في لبنان. تضمّن المنتدى الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين في فندق Grand Hills برمانا، لقاءات مباشرة بين المؤسسات المحليّة والأجنبيّة العاملة في القطاع السياحيّ لخلق فرص تعاون فيما بينها الى جانب برامج تعريفيّة بالأماكن والمؤسسات السياحيّة اللبنانيّة.

شارك في المنتدى العديد من منظّمي الرحلات السياحية ووكالات السفر والشركات والجمعيّات السياحيّة الدوليّة حضروا من 38 دولة من جميع أنحاء العالم يوميّ 30 و31 أيّار. وتضمّن البرنامج لقاءات ومواعيد جمعت وكالات السفر والفنادق، مراكز المؤتمرات، المطاعم، وسائل الترفيه وشركات الطيران وغيرها بوجود ممثلي وزارة السياحة.

وفي الليلة الأولى من البرنامج، إستضاف "كازينو لبنان" جميع المشاركين في المنتدى ونظّم لهم جولة في أرجائه، كان ختامها حفل عشاء على ترّاس مطعم "لا مارتنغال" الصيفيّ، بحضور وزير السياحة اللبنانيّ، والفعاليات السياحيّة، وقد أحيى السهرة الفنان المبدع غي مانوكيان.

وألقت مديرة قسم التسويق في "كازينو لبنان" السيّدة لارا الخوري حافظ كلمة أكّدت خلالها على الدور الرياديّ والدائم لكازينو لبنان في دعم السياحة اللبنانيّة منذ الستينات وحتى اليوم، مجدّدة التأكيد على جهوزيّة الكازينو للتعاون الوثيق مع وزارة السياحة وجميع العاملين في القطاع السياحيّ لترسيخ تموضع لبنان كوجهة سياحيّة مميّزة في الشرق الأوسط.