living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المنتدى السياحيّ Visit Lebanon في إستضافة "كازينو لبنان"

31
MAY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

للسنة الثالثة على التوالي يستضيف "كازينو لبنان" منتدى "Visit Lebanon" الذي ينظّم بدعم من وزارة السياحة بهدف ترويج النشاط السياحي في لبنان. تضمّن المنتدى الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين في فندق Grand Hills برمانا، لقاءات مباشرة بين المؤسسات المحليّة والأجنبيّة العاملة في القطاع السياحيّ لخلق فرص تعاون فيما بينها الى جانب برامج تعريفيّة بالأماكن والمؤسسات السياحيّة اللبنانيّة.

 

شارك في المنتدى العديد من منظّمي الرحلات السياحية ووكالات السفر والشركات والجمعيّات السياحيّة الدوليّة حضروا من 38 دولة من جميع أنحاء العالم يوميّ 30 و31 أيّار. وتضمّن البرنامج لقاءات ومواعيد جمعت وكالات السفر والفنادق، مراكز المؤتمرات، المطاعم، وسائل الترفيه وشركات الطيران وغيرها بوجود ممثلي وزارة السياحة.

 

وفي الليلة الأولى من البرنامج، إستضاف "كازينو لبنان" جميع المشاركين في المنتدى ونظّم لهم جولة في أرجائه، كان ختامها حفل عشاء على ترّاس مطعم "لا مارتنغال" الصيفيّ، بحضور وزير السياحة اللبنانيّ، والفعاليات السياحيّة، وقد أحيى السهرة الفنان المبدع غي مانوكيان.

 

وألقت مديرة قسم التسويق في "كازينو لبنان" السيّدة لارا الخوري حافظ كلمة أكّدت خلالها على الدور الرياديّ والدائم لكازينو لبنان في دعم السياحة اللبنانيّة منذ الستينات وحتى اليوم، مجدّدة التأكيد على جهوزيّة الكازينو للتعاون الوثيق مع وزارة السياحة وجميع العاملين في القطاع السياحيّ لترسيخ تموضع لبنان كوجهة سياحيّة مميّزة في الشرق الأوسط.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout