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أبي رميا: "لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مربي النحل في قضاء جبيل "

31
MAY
2019
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استقبل عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا الأمس بمكتبه في جبيل، رئيس جمعية النحالين المحترفين في لبنان وعضو الهيئة الادارية في اتحاد النحالين العرب السيد عفيف ابي شديد حيث تمت مناقشة الآلية لحماية مربي النحل في قضاء جبيل في سبيل تأمين استمرارية قطاع النحل واستدامة التنوع البيئي الذي يؤمنه النحل. 
 
وضمن هذا الإطار، يطلب النائب ابي رميا من رئيس اتحاد البلديات، القائمقام، رؤساء البلديات والمخاتير في كافة مناطق قضاء جبيل اجراء المقتضى تجاه قيام بعض الأشخاص من خارج القضاء دون اي اذن مسبق من المالكين او باذن من بعضهم بوضع اعداد كبيرة من قفران النحل مما يؤثر سلبا على النحل المحلي ويضر ب500 عائلة في القضاء تعيش من تربية النحل، وذلك من خلال:
 
-      الزام كل من يريد نقل نحل الى القضاء الحصول على موافقة خطية من صاحب العقار تظهر رقم العقار وموقعه مصدقة من البلدية او مختار المحلة في عال عدم وجود بلدية.
 
-      ضرورة وضع اسم صاحب المنحل ورقم هاتفه بشكل ظاهر على الخلايا او على مدخل المنحل لتأمين التواصل معه.
 
 كما لفت ابي رميا إلى ضرورة التقيد بقرارات وزارة الزراعة لجهة قطع نبتتي الزعتر والقصعين ضمن المدة المحددة لذلك ضرورة ملاحقة اي مخالف وتغريمه.
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