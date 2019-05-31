بطيش تسلّم من وفد جمعية تجار الشوف مذكرة مطلبية

A + A -

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، قبل ظهر اليوم، وفد جمعية تجار الشوف برئاسة ايلي نخله، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، وبحث معه في الأوضاع الاقتصادية والتجارية في منطقة الشوف. وسلم الوفد الوزير بطيش مذكرة مطلبية بحاجات المنطقة.

واثر انتهاء الاجتماع، أوضح نخلة أن "مطالب تجار الشوف هي نفس مطالب بقية المناطق التجارية في لبنان والتي تعاني نتيجة للازمة الاقتصادية التي يتفاقم تأثيرها كلما ابتعدنا عن العاصمة، لذلك حملنا صرخة المزارعين والتجار والصناعيين والناس لنرى ما يمكن القيام به لتأمين خطة مستقبلية ليتمكنوا من الاستمرار".

وختم: "عرضنا على معاليه بعض الأفكار لدعم الانتاج الوطني الصناعي والزراعي ووقف التهريب ومساعدتنا بإقفال المحال المخالفة وغير شرعية، كما وجهنا له دعوة لزيارة المنطقة والاطلاع عن كثب على أوضاعها فوعدنا بتلبية الدعوة على أن يحدد الموعد لاحقا".