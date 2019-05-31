رئيس الجمهورية: اقرار موازنة 2019 يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي ستعطى له الاولوية في مشروع موازنة 2020

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الرئيس عون استقبل محافظ البقاع وتجمع رجال الاعمال اللبنانيين

الرئيس عون: التحقيقات في المخالفات الادارية والتوظيفية ستأخذ مجراها القانوني وسيوضع حد للتهرب الضريبي

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد مجلس ادارة تجمع رجال الاعمال اللبنانيين ( RDCL) برئاسة السيد فؤاد رحمة الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الاولوية في مشروع موازنة العام 2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة باعداده منذ اليوم لاحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.

واشار الرئيس عون الى ان التحقيقات في المخالفات الادارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و 2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

ولفت الرئيس عون الى ان عملية مكافحة الفساد تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات " لكننا مصممون على الاستمرار بها لاعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا"، مؤكدا في المقابل ان مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الاجراءات التي سوف تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة.

وكان السيد رحمة وضع امكانات التجمع بتصرف رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان قطاعات عدة ممثلة داخل التجمع درست مشروع موازنة 2019 وسجلت ملاحظاتها ولديها سلسلة اقتراحات يمكن الاستفادة منها ووضعها بتصرف الرئيس عون.

محافظ البقاع

واستقبل الرئيس عون محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة الذي اطلعه على نتائج المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث والذي عقد في جنيف قبل اسبوعين بدعوة من مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( UNDRR) وتطرق البحث خلال الاجتماع الى قضية النازحين السوريين في لبنان وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات فيه.