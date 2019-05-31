باسيل: لبنان يواجه عبء النزوح والاخطر هي المحاولات لجعل هذا البقاء دائم

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أكد وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة له امام رئيسة محلس النواب الاسباني، أن "لبنان يواجه عبء النزوح السوري، والاخطر هي المحاولات لجعل هذا البقاء دائم لا مؤقت وهذا ما لا نريده وتجربتنا مع اللاجئين الفلسطينيين دليل".



واضاف باسيل "عليكم مساعدتنا لاعادة النازحين لديارهم لا تشجيعهم على البقاء عبر المساعدات التي تقدم لهم، والحل الوحيد هو عودتهم، وتحويل الاموال التي تصرف على بقائهم لتكون لخدمة عودتهم"، لافتاً الى انه "يمكن للبنان ان يكون وسيطاً لاسبانيا مع البلدان العربية، وكذلك اسبانيا للبنان للوصول لكل المنتشرين اللبنانيين باميركا اللاتينية والارجنتين والبرازيل".