living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني: أضفنا في "لبنان القوي" الرؤيا الاقتصادية بعدما كانت الموازنة حسابية رقمية

31
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر النائب فريد البستاني، ان "لا يمكن اتهام القضاء بغير النزيه بل هناك قضاة غير نزيهين كما في كل دول العالم، في وقت نلمس التحسن في القضاء في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وندعو القضاة الى وقف اعتكافهم والالتحاق بعملهم لتسيير شؤون المتقاضين، وانتقد الاضرابات لانها ليست الطريقة الصحيحة لاسترداد الحقوق"، مؤكدا ان "نحن اليوم في خضم ورشة اصلاحية ونحتاج الى الوقت للخروج من الازمة، وهذا التردي عمره 40 عاما والضغط في الشارع لن يغير شيئا، وتجربة سلسلة الرتب والرواتب السيئة لن نكررها بأن نوسع التقديمات تحت ضغط الشارع، فالدولة هذا هو حجمها ولا يمكنها تقديم أكثر من ذلك".


وشدد البستاني في حديث تلفزيوني على ان "مشروعنا يقوم على استرداد المال المنهوب وزيادة الايرادات ووقف الهدر وتخفيف الانفاق، ونحتاج الى اتخاذ اجراءات جريئة لتحقيق ذلك، وهناك خطوات موجعة وجريئة اقتصاديا يجب اتخاذها والتي سبقتنا اليها اليونان، وتعافت من ازمتها الاقتصادية"، مشددا على ان "في عهد الرئيس عون سيتعافى لبنان اقتصاديا وخطة ماكنزي التي نسير عليها اليوم والموزانة التي اقرت، خطوات جبارة ستوصلنا الى وضع افضل".


ورأى البستاني اننا "خرجنا بموازنة هي افضل الممكن، والتوافق هو الذي يؤدي الى تنفيذ خطة الموازنة ولو ذهبنا الى التصويت لكان حصل الصدام وتعطلت الموازنة،" مهنئا "رئيس الحكومة سعد الحريري على طول صبره ونجاحه في التوفيق بين الافرقاء واليوم انتظم العمل المالي في الدولة على عكس السنوات الماضية التي لم يكن هناك خلالها موزانات "، مطمئنا ان "الوضع المالي متماسك وصلب ولا خطر على الليرة اللبنانية."


البستاني لفت الى ان "مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي اليوم وستتم محاسبة كل من قام بعملية التوظيف الاخيرة غير القانونية وحتى لو كان الوزير المخالف من فريقنا فستتم محاسبته لان لا غطاء على احد في عهد الرئيس ميشال عون، وعلى الاعلام مساعدة النواب في مهمتهم هذه وعدم المساهمة بالتيئيس ونشر الافتراضات والشائعات"، واعلن ان "لولا التكتل ورئيسه جبران باسيل لكنا امام موازنة رقيمة في حين ادخلنا نحن افكارا بنيوية لتصبح الموازنة توجها اقتصاديا لا حسابات رقمية"، رافضا "تحميل الشعب اي عبئ اضافي في الموازنة، مشيرا الى ان التدبير رقم 3 ستتم مناقشته من ضمن المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع "، ودعا الى "تطبيق ضريبة الدخل على المتقاعدين مثل كل المتقاعدين في دول العالم، لان معاشات التقاعد تأكل الموازنة اذا ما استمرينا في هذا المسار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout