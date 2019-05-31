A + A -

سمح الجيش الإسرائيلي للصحافيين بالدخول للمرة الأولى إلى «نفق حزب الله الهجومي»، مؤكداً أنّ هذا النفق هو الأخير، ولا توجد لدى «الحزب» أنفاق هجومية خارقة للحدود يستطيع استخدامها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس أنه «تم تدمير النفق في شقه داخل الأراضي اللبنانية، أي بمسافة 680 متراً، عبر ضَخ مواد ستحبطه في شكل نهائي، وستجعله غير صالح للاستخدام بأي شكل. أمّا في ما يتعلق بالجزء الواقع داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، أي بمسافة 77 متراً، فسيبقى لأغراض مختلفة، منها التدرّب والدراسة والزيارات».

وقال أدرعي: «إنّ هذا النفق يعتبر الأهم في منظومة أنفاق «حزب الله» الخارقة للحدود، واستغرق حفره سنوات طويلة، وقد كشف الجيش الإسرائيلي داخله مواد هندسية كثيرة، ساندت «الحزب» في أعمال الحفر المعقّدة، بالإضافة إلى بنى تحتية متنوعة، تشمل الكهرباء والاتصالات وفتحات التهوية وغيرها».