هوك: سعداء لإن حزب الله يواجه "المشاكل الماليّة"

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أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسات في وزارة الخارجية، براين هوك، أنّ «حزب الله» كان دائماً النموذج المفضّل بالنسبة إلى إيران، وهي تسعى إلى تكراره»، مشيراً إلى «انّ واشنطن لا توفر أيّ جهد لكي تمنع وصول أيّ شحنات من الأسلحة أو المنتجات غير المشروعة».

وأعرب هوك، في تصريح أمس، عن «سعادة» بلاده «لأنّ «الحزب» يواجه بعض المشاكل الماليّة، خصوصاً أنه يحصل على 70% من موزازنته من إيران، مذكّراً بزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو الأخيرة للبنان، حيث لفت إلى أنّ بلاده «تدعم السيادة اللبنانيّة واستقرار لبنان، بينما إيران لديها رؤية مختلفة وتريد أن ترى لبنان يقع تحت سيطرتها».

وأشار هوك إلى أنّ «حزب الله» للمرة الأولى في تاريخه يطلب دعماً مالياً في شكل علني»، لافتاً إلى أنّ «هناك بعض الإعلانات لأرقام هواتف للتبرّع، وهذا ليس مؤشّراً على وضع مالي قوي»، آملاً في أن «يستمرّ ذلك لأكبر وقت ممكن».