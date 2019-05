عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 أيار 2019

A + A -

الأخبار: سوزان الحاج بريئة... بالقوة!

محاولات لفرض أمر واقع بَري لتغيير خط الحدود البحري: العدو يقضم أراضي في الجنوب

حلّ الكنيست أفشل رهانات نتنياهو: مصير «الملك بيبي» على المحكّ





البناء: ترامب ونتنياهو يروّجان أخباراً كاذبة... وقمم مكة لا تستطيع الهروب من فلسطين

نصرالله يتحدث اليوم... وحردان لقانون «المجلسين» بعد لقاء التنمية والتحرير

الموازنة تبدأ الإثنين نيابياً... والحريري وامتحان النأي بالنفس



اللواء: باسيل يتراجع عن كلام بقاعي كاد يحدث أزمة!

ديوان المحاسبة يوصي بوقف رواتب موظفين.. ومجلس الدفاع يبحث التدبير رقم 3 قبل مناقشة الموازنة



الديار: اللواء منير المقدح لـ «الديــار» :معلومات اردنية عن نقل الفلسطينيين من لبنان الى سيناء



الجمهورية: "المانحون" يطلبون تعديل الموازنة



النهار: القضاء تحت الصدمات واليوم ملفّات التوظيفات

the daily star: Faraya doubles down on Syrian ban despite criticism

l'orient le jour: Lutte contre le tabac : décryptage d’un fiasco libanais