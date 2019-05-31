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أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 أيار 2019

31
MAY
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية إنّ تباهي بنيامين نتنياهو بلقاء سيجمع مستشاري الأمن القومي الروسي والأميركي و»الإسرائيلي» لمراجعة ترتيبات الأمن وخطر تصادمها جنوب سورية والمتفق عليه منذ شهر وتصويره كقمة ثلاثية ثم تصحيح الخبر بصفته قمة أمنية يكشف حال الإفلاس التي يريد عبرها نتنياهو المتاجرة بدور مسؤول تقوم به روسيا تجاه قضايا الأمن في المنطقة وتحويله إلى جزء من نجاحاته الشخصية بالتلاعب والتوظيف الإعلامي بعيداً عن الجدية والمسؤولية التي تستدعيها أوضاع المنطقة…

 

 


اللواء: اسرار

غمز
يعدّ رئيس حزب يميني مطالعة مستندة إلى الأرقام لتقديمها، خلال الوقت المتاح خلال مناقشة الموازنة.


همس
وصلت انطباعات إيجابية إلى بيروت حول إجراءات الحكومة في الموازنة، من زاوية الالتزام بالتعهدات، تمهيداً للمساعدات.


لغز
بات بحكم المؤكد أن الاندفاعات النيابية لإحداث إلغاءات في أبواب تخفيض العجز، ذات أهداف شعبوية، ليس إلا!

 

 

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