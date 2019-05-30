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بالفيديو: طاقم سفينة Dallas محتجزٌ في ميناء صيدا منذ أكثر من ستين يوماً !

30
MAY
2019
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يعيش طاقم سفينة Dallas المصري في ميناء صيدا الجديد رحلة عذاب بعدما إحتجزت السفينة بسبب خلاف بين وكيلها وصاحب بضائع كانت مشحونة من مصر الى لبنان.

ويعيش الكابتن محمد فوزي مصيلحي أسوأ ايام حياته لأن مصيره مرتبط بمصير السفينة ولا يستطيع مغادرتها دون ان يكون هناك قبطان آخر للسفينة وهو الإمر الذي لا يمكن تأمينه بسهولة.

وكان من المفترض ان تكون هذه الرحلة هي الاخيرة قبل ان تتوجه السفينة الى تركيا حيث سيتم تكسير السفينة وتقطيعها.

ويؤكد الكابتن محمد فوزي مصيلحي ان السفينة وطاقمها المؤلف من 8 اشخاص ضحية تعسف واشكال بين وكيل السفينة واحد التجار الذي إستورد رخام من مصر ورفض إستلامه بسبب بعض الاضرار فيه.. ولكن الامر تطور الى دعاوى قضائية بينهما واصبحوا رهينة حل هذا الاشكال مؤكدا انهم ضحية اشكال ليسوا طرف فيه.

ومن الناحية الانسانية يعاني القبطان وطاقم السفينة خصوصا في شهر رمضان حيث تقوم الجمعيات بتوصيل طعام الافطار لهم اضافة الى مساعدة الامن العام لهم في تأمين ما يحتاجونه ولو بكميات قليلة.

وناشد القبطان كل المعنيين لحل هذه المشكلة خصوصا وان تفريغ البضاعة لا يأخذ اكثر من ساعتين وبعدها يستطيعون الابحار الى تركيا حيث ستكون الرحلة الاخيرة للسفينة.

Al-Jadeed
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