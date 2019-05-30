ظريف يزور السعودية في هذه الحالة فقط!

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "استعداده للذهاب إلى الرياض إذا غيرت الحكومة السعودية سياساتها".

وقال في مقابلة مع قناة "العالم": "نحن منفتحون علي دول الخليج الفارسي ولكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقاً خطراً عليها قبل أن يكون خطراً علي الجميع".



وأضاف: "لو لدي الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، أستطيع أن أذهب غداً إلى الرياض".



وأوضح أن "رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أميركا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حرباً غير قانونية على الشعب الإيراني".