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الخبير المالي وليد أبو سليمان: شكيك وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" على قدرة لبنان تخفيض عجزه ليس في محله

30
MAY
2019
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اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان في تعليق له عبر نشرة الـOTV على تشكيك وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" على قدرة لبنان تخفيض عجزه، أنّ هذا التشكيك ليس في محله مذكراً بما قامت به الوكالة في العام 2008 حين صنّفت بعض المصارف العالمية بدرجة ممتازة قبيل تعرضها للافلاس.

ودعا لعدم الاغفال أننا في نصف العام المالي وبالتالي لا يمكن بناء تقديرات مالية وتقديرات العجز على أساس كامل العام 2019، ولذا فإن العبرة في التنفيذ لجهة مكافحة التهرب الضريبي وفرض رسوم جديدة وجبايتها لتحقيق الهدف المبتغى من العجز. ولفت إلى وجود وكالات تصنيف أخرى أبدت في الوقت عينه بعضاً من الايجابية تجاه الوضع اللبناني بعيد الانتهاء من وضع الموازنة بدليل انخفاض كلفة التأمين على سندات الخزينة ما يدل على انخفاض المخاطر على هذه السندات في الأسواق المحلية والعالمية.

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