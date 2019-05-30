منسق عام قطاع الإنتشار في التيار التقى بغدانوف في موسكو وتطرق اللقاء على انجاز إتفاقيات تعاون بين الأحزاب الروسية واللبنانية

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التقى ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف الدكتور مارك-أنطوان زبّال منسق عام قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر التيار في موسكو.



‎اللقاء تطرق الى وجود التيار الوطني الحر في روسيا والعمل على انجاز إتفاقيات تعاون بين الأحزاب الروسية واللبنانية لتفعيل دور الأحزاب في البلدين.

كما تناول البحث المبادرة الروسية في المنطقة لجهة تسهيل عودة اللاجئين السوريين في لبنان.



د.زبّال اكد الإلتزام بتوجيهات رئيس الحزب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل على المبادرة والعمل لإنجاحها بالوسائل المتاحة كافّة.



زبّال توجّه، من جهة اخرى، بالشكر للدولة الروسية على عملها البنّاء في إرساء أسس السلام والأمن في المنطقة، مختتماً اللقاء بالتشديد على متابعة العمل مع الأحزاب الروسيّة من اجل انجاز الإتفاقية وتطوير العلاقة مع التيار الوطني الحر.