وزير البيئة يتمنى على وزيرة الداخلية الإيعاز لقوى الامن بمنع التعديات على حمى المنصوري

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بعد تلقّيه شكاوى عن تعديات على حمى المنصوري الشاطئية، بعث وزير البيئة فادي جريصاتي بكتاب الى وزيرة الداخلية ريا الحسن يتمنى فيه الإيعاز الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي في منطقة المنصوري قضاء صور لتسيير دورية الى هذه الحمى ومنع دخول سيارات ATV والدراجات النارية الى حرم الحمى ومنع سرقة الاسيجة الحديدية التي تستخدم لحماية أعشاش السلاحف البحرية على الشاطئ كما والطلب من المنتجع المجاور للحمى عدم استخدام الانارة البيضاء كون استخدامها يؤدي الى اخافة وهروب السلاحف وتضليل صغارها وهي تتجه نحو البحر واللجوء الى استخدام الانارة الحمراء أوالخضراء علماً ان الانارة الحمراء هي الافضل.