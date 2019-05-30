كلودين عون روكز خلال العرض الأول والحصري لفيلم LA BATAILLE DU CEDRE: "وثائقي يزرع الأمل ويتحدّى المستحيل"

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بدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عرض للمرة الأولى الفيلم الوثائقي La Bataille du Cèdre ، للوران سورسيل وسيسيل فانيه، الذي بثّ على قناة Ushuaia، والذي يوثّق العمل الدؤوب للدكتور يوسف طوق والصحافية ديزيرييه صادق اللذين خاضا مغامرة إعادة تشجير الجبال المحيطة بغابة الأرز منذ ربع قرن، وذلك في Grand Cinemas في الضبيه.

حضر العرض رئيس الجمهورية اللبنانية ممثلاً بوزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، وزير العدل ألبير سرحان، مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون، وعدد من السفراء وممثلو المدراء العامين، وممثلون عن الجمعيات البيئية وجمعيات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية وعدد من أهالي منطقة بشري.

وثائقي La Bataille du Cèdre، هو مغامرة تحققت من خلال عناد الفريق الذي ناضل وكافح وثابر وزرع وأعاد الزرع وآمن بالأرز وبحتمية انبعاثه مجدداً، كرمز للتجدد والصمود في وجه كل صعاب الحياة.

فبفضل ثبات الدكتور يوسف طوق، ومثابرته على إعادة التشجير، ودعم الصحافية والكاتبة ديزيريه صادق، ومستشار رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني ألفريدو هارب سيلو، نبيل سمعان، بالتعاون مع لجنة أصدقاء غابة الأرز، أثمر النضال الذي دام 30 عاماً ، عن 130000 شجرة أرز مغروسة في أرض لبنان، لتبقى "الأزرة" مرادفًا للنضال من أجل الحياة، وحافزاً للصمود وعدم الاستسلام.

ويقول الدكتور طوق، "بالنسبة لي، إن الأشجار مهيبة وشامخة، مهما كان حجمها أو عمرها. وصحة البشر هي من صحة الطبيعة، التي حين نكون فيها، لا نشعر إلا بالسعادة، السعادة المطلقة والكاملة والمثالية"

وتقول السيدة ديزيرييه صادق، "إن أرز لبنان الشامخ يشعرنا بصفاء الحقيقة المطلقة، فلنحلم ولنواظب ولنكافح لأن الأحلام تتحقق ولو بعد 30 عاماً."