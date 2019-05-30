بالصور: هذا ما أوضحته مؤسسة كهرباء لبنان بشأن الأب مجدي علاوي

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في ظل استمرار تفاعل مسألة الفواتير المستحقة على الاشتراك الذي يغذي الفرن التابع لجمعية "سعادة السماء" على مواقع التواصل الاجتماعي، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:



1- بناء على توجيهات معالي وزيرة الطاقة والمياه ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، تم التواصل مع الأب علاوي من قبل رئيس دائرة انطلياس الذي التقاه صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 22/5/2019، حيث أطلعه على وجود خمس فواتير مستحقة غير مسددة على الاشتراك الذي يستفيد منه عائدة للعام 2018 (رقم الشعبة 274253- مرفقة)، وقد قام الأب علاوي مشكورا في اليوم نفسه بتسديد هذه الفواتير(مرفقة)، وبالتالي أعيد التيار الكهربائي أيضا في نفس اليوم عند حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر الى الفرن التابع للجمعية وفقا للأصول. كذلك تم توضيح اللغط الذي كان يشكو منه حول الاشتراك العائد للفرن المذكور، سيما وأن هذا الاشتراك ليس باسم الأب علاوي أو جمعيته بل باسم مشترك آخر (ع.ح.).



بناء على ما ورد أعلاه، فقد تم اتخاذ الإجراء الإداري اللازم وفق ما تنص عليه أنظمة مؤسسة كهرباء لبنان، علما ان وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ومع تقديرهما للجهود التي يقوم بها الأب علاوي على الصعيدين الخيري والاجتماعي، لا تملكان صلاحية إعفاء أي مشترك من أي مستحقات سواء كان المشترك جمعية خيرية او غيرها.



2- أما لجهة ما أثير في هذا السياق عن الفواتير المتأخرة المستحقة على الشخصيات والفاعليات السياسية، فقد قامت مؤسسة كهرباء لبنان حينها بمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر ودائم بالتنسيق مع النيابة العامة المالية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في المؤسسة بحق هذه الشخصيات والفاعليات بغية تحصيل هذه الأموال بما فيها قطع التيار الكهربائي، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية في حق الذين توفرت معلومات كاملة عنهم من حجز عقاري ودعاوى لدى الجهات المختصة. وقد سدد معظم الشخصيات المترتبات المالية المستحقة في ذمتهم، فيما تتم متابعة الباقي مع القضاء المختص.



يشار الى ان مؤسسة كهرباء لبنان حرصت على إطلاع النيابة العامة المالية على كافة الإجراءات التي قامت في هذا الصدد، وذلك من خلال عدة مراسلات تمّت بين المؤسسة والنيابة العامة المالية كان آخرها بتاريخ 7/10/2015.



3- إن مؤسسة كهرباء لبنان تلتزم تطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لجهة ملاحقة أي مبالغ تستحق لها على جميع المشتركين لديها أيا كانت صفتهم. تلاحق وبشكل فوري أية مبالغ تستحق على شخصيات أو فاعليات جديدة.