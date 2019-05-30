بالصور: بعد أن عُثر عليه مصاباً بجروح... نهاية سعيدة لقضية " آدم " !

A + A -

ليلى عقيقي -



في زمن شحت فيه النهايات السعيدة والسالمة، لاحت قصة آدم من عتمة الخطر لتضيء حياة عائلة عجمي بأمل جديد ومستقبل واعد وأكثر أمانا.

آدم عجمي ابن الـ4 سنوات شغل عائلته وأبناء بلدة برج الشمالي، بعد أن عُثر عليه على قارعة الطريق تحت المبنى الذي يسكن فيه وهو غائب عن الوعي، أما المشكلة الأكبر فكانت أن أحداً لم يتمكن من التعرف عليه في البداية اثر الحادثة.

وانتشر خبر مفاده أنه تم العثور على طفل مرمي في بلدة برج الشمالي قضاء صور أمام محطة السبعيني، حيث نقلته سيارة اسعاف الدفاع المدني الرسالي - برج الشمالي الى المستشفى اللبناني الايطالي وادخل الى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

كذلك قيل ان لديه كسور عدة ورضوض في جسده وثقب في الرئة.

فريق عمل VDL News تواصل مع مصادر في بلدية برج الشمالي، والتي أكدت لنا أن "هوية الطفل كشفت وهو آدم عجمي، وقد وقع على ما يبدو عندما كان يلعب من مكان مرتفع ما أدى الى اصابته".

هذا وشددت المصادر على أن وضع آدم الصحي أصبح أفضل، بعد أن نُقل الى المستشفى وتمت معالجته".

لكن من أكد لنا الخبر السار وكشف لنا تفاصيل القصة كما حصلت، فالسيد اسماعيل عيسى جدّ الطفل الصغير.

وفي حديث مع موقع VDL News، أوضح عيسى أن "آدم سقط عن الدرج ليلاً اثر تعثره، وهو أكد لي أنه لم ينتبه وبسبب الظلام لم يتمكن من رؤية الدرج بشكل واضح فتعثر وسقط".

وشرح عيسى أن "لدى سقوطه، وقع آدم على جنبه مما أدى الى اصابته بشعر في الورك، أما ضلوعه بالقرب من الرأتين فتؤلمه بسبب الرضوض"، وتابع مطمئناً: "الحمد لله أن وضعه الآن مستقر وهو بحال أكثر من جيدة".

قصة آدم التي شغلت الرأي العام لساعات بسبب ملابساتها الغامضة كُشفت، وبفضل العناية الالهية ابن الـ4 سنوات سيتمكن من متابعة حياته بشكل طبيعي وبصحة وعافية.



