توقيف 'الشيخ' بجرم دعارة وتسهيلها... تورط أحد عناصر قوى الأمن الداخلي!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 25/5/2019، وفي سياق تحقيق مجرى من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، مع عددٍ من الموقوفين السوريين، توافرت معلومات للمكتب المذكور حول قيام أحد الأشخاص _ يدّعي بأنه "سمسار" _ بإيهام زوجة أحد الموقوفين المذكورين أن بإمكانه تسوية أوضاع الأخير وترتيب أمر خروجه من مكان توقيفه، وذلك مقابل مبلغ /3000/ دولار أميركي، إضافةً إلى قيامه بإبتزازها جنسياً مقابل مبلغ /300/ دولار أميركي.

من خلال الاستقصاءات والتحريات، ومقاطعة المعلومات المتوافرة، تم تحديد هوية "السمسار"، الملقب بـ: "الشيخ" وتبين انه يدعى:

_ م. أ. (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية بجرم دعارة وتسهيلها.

بتاريخ 26/5/2019 وبعد عملية رصد دقيقة، داهم المكتب المذكور، بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، مكان تواري المطلوب في بلدة عمشيت، حيث جرى توقيفه.

بالتحقيق معه، تبين تورط أحد عناصر قوى الأمن الداخلي برتبة رقيب، الذي تمّ توقيفه أيضاً.

أودع كل من السمسار والزوجة والرقيب القضاء المختص، بناءً على إشارته".