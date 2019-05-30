كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس- الكسليك ومعهد IPSM ينظما حفلاً ختامياً لليوبيل الفضي للمعهد

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تحت رعاية وحضور رئيس عام الرهبانيَّة اللبنانيَّة المارونيَّة قدس الأب العام نعمة الله الهاشم، تنظم كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس- الكسليك ومعهد IPSM حفلاً ختامياً لليوبيل الفضي للمعهد، وذلك نهار الجمعة 31 أيار 2019 عند الساعة السابعة مساء في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني.

البرنامج;

حفلة موسيقية تحييها IPSM Chamber Orchestra بقيادة المايسترو غارو أفيسيان، يتخلله رقص باليه تحت إشراف إيريتا معلوف

حفلة موسيقية تحييها أوركسترا المتن بقيادة المايسترو فادي يعقوب، يتخلله لوحات راقصة لدبكة جبل لبنان من تصميم حليم صوايا

أناشيد وأغانٍ روحية يقدمها جان عون

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